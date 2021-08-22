Житель Твери создал костюм персонажа фэнтези, который поражает своей реалистичностью

Тёмный гном и на фото впечатляет... Фото: Вася Цветков.

Житель Твери Василий Цветков прогремел на весь мир в 2019 году на самом престижном европейском фестивале фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр, развлекательной литературы, комиксов, аниме и, конечно же — косплеев — костюмов из разных игр. Ну если не на весь реальный мир, то на мир почитателей компьютерных игр и косплеев — точно!

Он представил костюм космодесантника из компьютерной игры Старкрафт 2 и поразил всех, кто увидел его творение. Как итог — третье место. Для дебютанта жанра — более чем успех.

Даже кинорежиссёр Фёдор Бондарчук тогда не остался равнодушным и сделал селфи с Василием в костюме космодесантника.

И вот, новая работа Василия Цветкова — фэнтезийный персонаж из расы дворфов (да-да, вымышленные миры разрослись до собственных рас), которого можно встретить в такой игре, как Варкрафт — тёмный гном.

Равнодушным костюм не оставит ни кого. Фото: Вася Цветков.

Василий намерен представить тёмного гнома на игре Вархаммер, которая пройдёт на частном полигоне под Калугой с 25 по 28 августа, о чём он сообщил на своей странице в соцсети.

Знатоки тут же оценили потрясающее качество и реалистичность костюма, о чём не преминули написать в откликах. Описывать костюм нет смысла — его надо увидеть, хотя бы на фото.

Даже меня, автора этих строк, человека далёкого от подобной субкультуры, костюм, а точнее — искусство создателя - впечатлили настолько, что я связался с Василием Цветковым.

- Василий, когда родилась идея создать костюм такого персонажа?

- Свой проект я задумал еще после прошлой игры и неспешно, в течении года, доводил до ума и конечного образа. Сложность была в том что мой персонаж - не человек, с другими пропорциями, хотелось их воспроизвести в реальности и у меня получилось.

- Дорого обходится изготовление такого костюма?

- Если делать самому в течении длительного времени, то стоимость материалов размазывается и выходит достаточно бюджетно. Но, как правило, на игру люди заказывают себе костюмы в специальных мастерских и, в зависимости от сложности работы, суммы могут быть от нескольких тысяч, до сотен тысяч рублей.

- Показываете своего космодесантника где-то? Не возникает мыслей выставку работ организовать?

- Свою первую работу - «Космодесантника», иногда вывожу на тематические выставки которые из-за пандемии сейчас редки. А о своей выставке пока не думал, так как пока в наличии всего 2 персонажа.

- Что это за игра, где вы намерены представить свою работу — костюм тёмного гнома?

- Ролевая игра, куда я еду, представляет собой моделирование событий, происходящих в определённом мире в определённое время. Её участники обыгрывают собственных персонажей, руководствуясь при этом характером своей роли и внутренними убеждениями персонажа в рамках игровых реалий. Индивидуальные и коллективные действия игроков составляют сюжет игры. Как правило, существуют правила проведения ролевой игры, где описаны рамки действий игроков, их поведения, моделирования игровых ситуаций. Действия же игроков представляют из себя импровизацию в рамках выбранных правил, а также определяют суть игры и её результат.

- Как давно вы творите такие костюмы?

- По времени, получается, идёт четвёртый год, как я занялся этим увлекательным хобби.

- В октябре организаторы анонсируют очередной фестиваль «Comic Con Russia», поедете?

- Осенью не еду, так как скорее всего его не разрешат из-за пандемии.

Фёдор Бондарчук был впечатлён космодесантником. Фото: Вася Цветков.

В заключении отметим, что костюм космодесантника Тайкуса Финдли был из металла и весил коло 37 килограммов. В этот раз Василий анонсировал, что работал с ЭВА — этиленвинилацетатом, широко применяемым промышленностью полимером, из которого изготавливают много чего, в том числе обувные подошвы и детские игрушки. Поэтому вес тёмного гнома получился 15 килограммов.

Пожелаем Василию Цветкову успехов, в его самобытном творчестве!