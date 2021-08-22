Тверская область в полном объёме представлена на археологической карте России

Фрагмент археологической карты России института археологии РАН.

Институт археологии Российской академии наук открыл доступ к геоинформационной системе «Археологические памятники России» – электронной карте, которая содержит данные о более чем 42 500 объектов. На этой карте, естественно, представлена и Тверская область.

На карте Верхневолжья отмечены 1075 важных для археологии и истории объектов. Это и поселения, и курганы, и селища...

Только в Твери на карту нанесено 35 археологических объектов: 18 стоянок, 3 селища, 1 поселение, 1 некрополь, 8 городских поселений, 1 местонахождение, 2 усадьбы и 1 храм.

Археологические объекты затрагивают эпохи от Железного века до Средневековья и ближайшей истории XVII и XVIII веков.

- Созданная в масштабах страны электронная карта позволит решать разнообразные задачи в области сохранения археологического наследия и соберет необходимый массив информации, необходимой для изучения системы расселения в разных регионах страны в разные периоды, а также станет основой для прогностического моделирования пространственного распространения археологических памятников, что необходимо для проведения полевых исследований на современном уровне, – отметил директор Института археологии РАН, академик РАН, доктор исторических наук Николай Макаров.

Работа над археологической картой велась ещё в советское время, но, по ряду причин, не была закончена. Возобновились работы в 2014 году.