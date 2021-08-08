Коронавирус в Твери, последние новости на 8 августа 2021: Восстановительные работы в Андреаполе, Совет по культуре при губернаторе

Не одним коронавирусом живёт Тверская область.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 8 августа 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 55 402 случая заражения (+246 за сутки).

Выздоровели 47 197 пациентов (+215 за сутки).

На карантине - 6842 человека (+26 за сутки).

Умерли 1363 человека (+5 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 18 775 случая (+93 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4232 (+36),

Ржев - 2943 (+23),

Вышневолоцкий городской округ - 2593 (+5),

Калининский район - 2392 (+16).

Кимры - 2042 (+11),

Торжок - 1946 (+6).

Информация на 7 августа. Фото: Яндекс.

В Тверской области проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 327 969 человек, за последние сутки – 2 907 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

В пострадавшем от разрушительного смерча Андреаполе силами ГУ МЧС по Тверской области продолжается ликвидация последствий разгула стихии.

Данные оперштаба на 7 августа.

7 августа закончена расчистка 78 участков городских улиц Промысловая, Горки, Зелёная, Авиаторов от щепок, сломанных и распиленных деревьев, строительного мусора.Всего вывезено 4000 тонн (4 000 000 килограммов) мусора.

Работы производятся непрерывно, недостатка в стройматериалах нет, так как создан их запас.

На 28 домах отремонтирована кровля, у 17 домов восстановлены заборы, ограждающие придомовую территорию.

26 домов восстановлены полностью.

Ликвидацией последствий занимаются 360 человек с привлечением 33 единиц техники.

В Тверской области будет создан Совет по культуре при губернаторе региона.

Об этом 7 августа заявил Игорь Руденя во время встречи с художником, академиком Российской академии художеств Сергеем Оссовским и профессором, доктором искусствоведения Любовью Ширшовой – вдовой Народного художника СССР, почетного гражданина Тверской области Ефрема Зверькова.

Игорь Руденя предложил академику Оссовскому и профессору Ширшовой первыми войти в Совет.