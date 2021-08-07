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Звезды7 августа 2021 13:47

В Тверской области при губернаторе будет создан Совет по культуре

Об этом заявил Игорь Руденя
Олег ХАДАЕВ
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Игорь Руденя с Сергеем Оссовским и Любовью Ширшовой. Фото: ПТО

Игорь Руденя с Сергеем Оссовским и Любовью Ширшовой. Фото: ПТО

В Тверской области будет создан Совет по культуре при губернаторе региона.

Об этом 7 августа заявил Игорь Руденя во время встречи с художником, академиком Российской академии художеств Сергеем Оссовским и профессором, доктором искусствоведения Любовью Ширшовой – вдовой Народного художника СССР, почетного гражданина Тверской области Ефрема Зверькова.

Игорь Руденя предложил академику Оссовскому и профессору Ширшовой первыми войти в Совет.

В будущем в Совет планируется ввести выдающихся художников, архитекторов, литераторов и музыкантов.

- Тверь является частью великой истории Центральной России, которую необходимо сберечь для наших последующих поколений. Сегодня мы приступаем к масштабной работе по реализации концепции сохранения нашего исторического наследия и развития культурного пространства, - отметил Игорь Руденя.