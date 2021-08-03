Разрушительный ураган в Тверской области: Как вести себя во время смерча, чтобы остаться в живых

Смерч 2 августа 2021 года стал для жителей Верхневолжья трагической неожиданностью. Фото: Александр ЖМУЛИН

Разрушительный смерч прошёл по западным районам Тверской области 2 августа 2021 года. Несмотря на разосланное МЧС предупреждение об опасных погодных условиях и на экстренное предупреждение метеорологов, смерч стал для жителей Верхневолжья трагической неожиданностью. Погибли и пострадали люди. В одном только Андреаполе ветер разрушил более 60 домов.

Как вести себя в грозу, большинство из нас худо-бедно знает. Но смерчи - явление для Тверской области, мягко говоря, редкое. Однако, если верить учёным, климат меняется. А поэтому нам необходимо привыкать к новым и не всегда приятным проявлениям климатических изменений. Не исключено, что прошедший по Андреаполю вихрь - далеко не последний в нашей жизни.

Ураганы и смерчи крайне опасны, они рушат дома, ломают вековые деревья. Не зная, как себя вести, в стихии могут погибнуть люди. Фото: Александр ЖМУЛИН

Что делать и куда бежать, когда надвигается стихия? Во-первых, надо чётко понимать, что смерч очень опасен. Ветер, бушевавший в Андреаполе, достигал 25 метров в секунду (90 километров в час). По шкале Бофорта это сильный шторм. Он способен разрушать дома и вырывать с корнем деревья.

Не стремитесь спасти имущество, спасайтесь сами. Как вести себя во время смерча, чтобы остаться в живых и не пострадать, расскажет «КП»-Тверь».

ДОМА

- Закройте форточки, окна, балконы, лоджии.

- Отключите газ и все бытовые приборы.

- Укройтесь в подвале или погребе. С собой возьмите мобильник, воду, фонарик, документы и медикаменты. Совет на все случаи жизни: всегда держите эти вещи под рукой. Скомпонуйте небольшую сумку с важными документами, бутылочкой воды и аптечкой. Это может выручить вас не только при смерче, но и в случае пожара и любой коммунальной аварии.

- Если погреба нет, можно переждать смерч в кладовой, ванной комнате, другом внутреннем помещении. Держитесь подальше от окон. Относительно безопасными местами спасатели называют также коридоры и дверные проёмы. Накройтесь небольшим матрасом или толстым одеялом. В случае несильного обрушения это сможет уберечь от травм.

НА УЛИЦЕ

- Ураган и смерч - завораживающее зрелище. Но чем дольше вы разглядываете его, тем меньше у вас шансов надёжно укрыться.

- Не приближайтесь к строениям, линиям электропередачи, деревьям, машинам, любым конструкциям.

- Находиться на возвышенности крайне опасно: ищите низину, в идеале - яму. Ложитесь в неё и закройте голову руками или одеждой.

- Если есть возможность, укройтесь в крепком здании - магазине, кафе, здании почты, больнице - или подземном переходе. Не прячьтесь от смерча в слабо укреплённых конструкциях: торговых киосках, будках.

Лучшим укрытием от смерча является подвал собственного дома. Фото: Александр ЖМУЛИН

В АВТОМОБИЛЕ

- Остановите машину. При возможности поставьте её возле какой-то стены с подветренной стороны, это может уберечь авто. Но если смерч уже близко, не рискуйте, бросайте машину и спасайтесь сами.

- Спрячьтесь в крепком здании, если таковое имеется. Или ложитесь в кювет, яму. Защитите голову.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПОСЛЕ СМЕРЧА

- Не приближайтесь к деревьям. Они могут упасть, если повреждены ветром. Обходите стороной вывески, баннеры.

- Не трогайте оборванные провода.

- В помещении и рядом с ним не пользуйтесь открытым огнём - могла быть утечка газа.

- Не включайте электроприборы.

- Не входите в повреждённые строения, в том числе в собственный дом. Вы сможете это сделать, когда всё проверят спасатели.

КУДА ЗВОНИТЬ

112 - единый номер экстренных служб (спасатели, пожарные, скорая помощь).

8 (4822) 39-99-99 - телефон доверия Главного управления МЧС по Тверской области.