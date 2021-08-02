От славки до скопы: В Центрально-Лесном заповеднике Тверской области пересчитали всех птиц

Учёт птиц в заповеднике провели второй раз за 39 лет! Фото: отдел экологического просвещения Центрально-Лесного государственного заповедника.

Мир птиц удивителен и необычайно разнообразен. Пересчитать виды пернатых в своё время пытался даже Аристотель! Сегодня, конечно, его классификация устарела. Уже давно появились специальные учёные, занимающиеся изучением птиц, – орнитологи. Но всевозможные подсчёты и переписи пернатых ведутся до сих пор.

В этом году уникальное масштабное исследование по учёту птиц прошло на территории Центрально-Лесного биосферного заповедника в Тверской области. Такое исследование – второе за сорок лет. Точнее, его провели повторно спустя 39 лет с года первичного учёта, который состоялся в 1982-м.

Регистрация пернатых обитателей заповедных лесов проводилась в рамках научного сотрудничества заповедника с Всероссийским научно-исследовательским институтом охраны окружающей среды (московский «ВНИИ Экология»). Птичьей переписью занимались московские орнитологи, кандидаты биологических наук Юрий Буйволов и Екатерина Преображенская, а также специалист заповедника Мария Сидоренко.

Птичьей переписью занимались московские орнитологи Юрий Буйволов и Екатерина Преображенская, а также специалист заповедника Мария Сидоренко. Фото: отдел экологического просвещения Центрально-Лесного государственного заповедника.

Учёт птиц – не просто перепись. Это важное научное исследование. Ведь пернатые являются индикатором состояния природной среды.

- Мониторинг птиц на заповедных территориях позволяет оценивать долговременные изменения, вызванные региональными и глобальными факторами, в том числе климатическими, - отмечает кандидат биологических наук, замдиректора по научной работе Центрально-Лесного заповедника Елена Шуйская.

Птичья демография

Исследование длилось c мая по начало июля. Уже на первых этапах работы исследователи констатировали: некоторые виды птиц исчезли из заповедника. Всего учёные насчитали 106 видов пернатых, в то время как в 1982 году было обнаружено 112 видов.

Помахав на прощанье крылом, заповедные леса покинули клинтухи (птицы рода голуби), обыкновенные горлицы, овсянки-ремезы, коноплянки, грачи и глухие кукушки (небольшие кукушки с более глухим голосом - оттого и название). В год прошлого исследования все они обитали в заповеднике в достаточном количестве.

Но есть и хорошие новости: обнаружились виды, не отмеченные 39 лет назад. Это большой веретенник (крупный кулик семейства бекасовых), несколько видов дятлов (седой, зелёный, и средний пёстрый), а также грозные хищники: чёрный коршун и скопа.

Исследование длилось c мая по начало июля. Фото: отдел экологического просвещения Центрально-Лесного государственного заповедника.

Отрадно, что некоторым пичугам в наших лесах живётся более чем вольготно. Количество представителей примерно половины видов выросло. Особо размножились за 39 лет чёрные дрозды, черноголовые и садовые славки (это такие небольшие звонкоголосые птички, отдалённо похожие на воробья или соловья), а также зелёные пеночки.

Есть виды, которые, напротив, снизили численность. Среди них птичка с забавным названием «пухляк» (или буроголовая гаичка - маленькая юркая синица), хохлатая синица и желтоголовый королёк.

У всякой пташки свои замашки

Почему же меняется птичье население заповедника? Плохо это или хорошо?

- В целом можно отметить, что увеличивается численность видов, связанных с неморальной растительностью (флора широколиственных лесов – Ред.) и кустарниками. Падает численность видов, связанных с таёжными видами и видами хвойников, - отмечают исследователи.

Учёные считают, что изменение птичьего населения заповедника закономерно. Повлияло на него сразу несколько факторов. Первый - потепление климата и вмешательство человека: куда без него! Рубка леса привела к тому, что хвойные рощи стали редкостью, они постепенно заменились смешанными и лиственными. Влияние может оказывать и разрастание ветровалов, попросту говоря - буреломов.

Кроме того, в заповедных лесах идёт так называемая восстановительная сукцессия. Это процесс, когда природа «залечивает раны», нанесённые человеком. На момент создания заповедника, в 30-х годах прошлого века, практически уничтожены были такие породы деревьев, как клён, вяз, липа и лещина. Сегодня они отвоёвывают территорию вновь, привлекая определённые виды птиц.

Другие пернатые, напротив, покидают чащи. На заповедных территориях прекратили возделывать землю, открытые угодья зарастают, гоня прочь луговые виды птиц: полевого жаворонка, жёлтую трясогузку и некоторых других. На бывшем их месте обитания, обросшем кустарником, теперь селятся садовая и болотная камышёвки, славки, чечевицы, пеночки, зяблики, чижи, синицы и дрозды.

По болотам

Исследователи провели огромную работу, и лишь болотные территории не были исследованы ими досконально. Каждое болото на территории заповедника уникально по своему составу птиц. В 1982 и 2021 годах учёты проводились на разных болотах, это было связано с погодными особенностями и техническими проблемами. Поэтому сегодня орнитологи не смогли сделать полноценных выводов о том, с чем связаны различия в птичьем видовом составе болот. Учёные «ВНИИ Экология» и руководство заповедника планируют продолжить орнитологическое исследование в 2022 году, особое внимание уделив наблюдению за птицами, обитающими на болотах, зарастающих вырубках и лугах.

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