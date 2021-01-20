Утки в Твери счастливы и сыты: В городе прошла утиная перепись

Утки в Твери разгуливают по городу даже зимой, сидят на газонах и автобусных остановках. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Без серых уточек-попрошаек Тверь сейчас уже представить нельзя. Для коренных тверичан они такой же привычный элемент пейзажа, как голуби или воробьи. Приезжие же приходят в восторг: утки в самом центре города, даже зимой - на газонах и автобусных остановках! И запросто берут булку прямо из рук.

Наглые серые кряквы - наша ценность. Их нужно беречь и защищать, как и все живое. Поэтому каждый год в Твери и некоторых других городах региона проходит перепись утиного населения - учет водоплавающих птиц «Серая шейка». Зимой 2021 года волонтерам удалось учесть 3021 уточку. Большинство из них - 2301 особь - жительницы Твери.

У кого голуби да воробьи, а у нас - утки. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Свое название утиная перепись получила не случайно, ведь она всегда проходит зимой, в крещенские морозы (помните Серую Шейку Мамина-Сибиряка, оставшуюся зимовать в ледяной глуши?). Но нашим уткам повезло гораздо больше, чем их сказочной товарке.

- Птиц обычно гонит на юг не столько холод, сколько бескормица, - объяснила «КП»-Тверь» координатор акции в Тверской области, заместитель руководителя детского технопарка «Кванториум», кандидат биологических наук Надежда Медведева. - Но, оттого что климат и микроклимат городов меняется, сегодня утки могут не тратить силы на долгие перелеты, они находят пропитание и здесь. И с каждым годом их все больше и больше.

Заглянуть к уточкам на выходных с детьми - уже семейная традиция. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Как же можно сосчитать уток? Их не заставишь явиться на пункт переписи, да и «в лицо» сложно узнать - а вдруг эту птичку уже посчитали.

- Ежегодно Союз охраны птиц России выбирает для подсчета два дня, субботу и воскресенье, чаще всего в крещенские морозы. В это время утки особо локализованы, они не разлетаются по городу, - рассказывает Надежда Медведева. - Учетчики выходят в одно и то же время, но в разные места, чтобы утки не успели сменить локацию и одну и ту же утку не посчитали дважды. Каждый идет по своему маршруту и просто считает.

К счастью, современные технологии позволяют немного облегчить этот труд. Иногда учетчик просто делает фото большой утиной компании и уже дома на компьютере просчитывает размер пернатого поголовья.

Случаются интересные находки. В этом году в парке Победы удалось заметить морскую чернеть. Это утка-нырок с симпатичной круглой головой и нарядным черно-белым оперением у самцов. А еще видели самца свиязи. Свиязь - коренастая уточка средних размеров, окрашена в приятную глазу коричнево-серо-бело-золотистую гамму.

Кряква - самая распространенная в Твери птица семейства утиных. Фото: Анна МОСТОВАЯ

Зимуется всем этим уткам у нас не так вольготно, как на юге, но тоже неплохо.

- Судя по их внешнему виду, мы не заметили никаких отклонений в здоровье уток, и это хорошо, - воодушевила нас Надежда Медведева. - Сейчас нигде не видно больных или мертвых птиц. Это говорит о том, что среди уток нет никакой эпидемии. Пропитания хватает даже зимой. Тем более что птица эта достаточно всеядна: питается тем, что подкидывает человек, остатками водорослей и всем, что еще найдет на дне, поверхности воды или земле.

Но подкармливать зимой тверских уточек, как и других птиц, все-таки стоит. Главное - делать это правильно.

- Хочется еще раз обратить внимание жителей города, что уток не следует кормить хлебом, особенно заведомо испорченным. Разумеется, что печеньем, кукурузными хлопьями, сдобой и другой выпечкой содержащей соль, сахар и специи кормить противопоказано, - напоминает читателям «КП»-Тверь» соавтор проекта по популярной биологии «Улитка Марта» Анна Мостовая. - Возможна подкормка батоном, но в нем не содержится всего необходимого для полноценной подкормки. Поэтому, если у вас есть возможность выбора, то отдавайте предпочтение овсу (овсяные хлопья идеальный вариант) и лущеному гороху. Это самый дешевый и надежный способ не просто накормить, но и поддержать правильное пищеварение у уток.

Так что, лучше добавить к привычному батону горох, овсянку или любые другие жиросодержащие семена. Тогда наши уточки будут сыты, счастливы и никогда не променяют Тверь на заграничные курорты.

Умные пернатые иногда берут вкусный кусочек прямо из рук. Фото: Анна МОСТОВАЯ