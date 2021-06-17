Суд встал на сторону семьи с маленьким ребёнком, которой Росреестр предписал отрезать часть дома в Твери

Этот дом оказался под угрозой "обрезания". Фото: Александр ЖМУЛИН

Недавно мы писали, что в Твери, в микрорайоне "Мамулино" в неприятную ситуацию попала семья - супруги и их взрослая дочь с грудным ребёнком. Чиновники из областного Управления Росреестра потребовали, чтобы они освободили часть участка перед домом, а также снесли и часть самого дома.

За неисполнение этого предписания в срок гражданам грозил штраф - 90 тыс. рублей (по 30 тыс. с каждого: они владеют участком с домом в равных долях).

Дело пошло в суд…

Как рассказал «КП»-Тверь» хозяин дома Алексей Логинов, он приобрел участок с домом в 2010 году и спокойно жил с семьей до 2020 года. Но через десять лет инспекторы областного управления Росреестра пришли с неожиданной проверкой и выявили нарушения: площадь участка с домом вышла за красные линии.

- Мы приобретали дом в 2010 году через Единый государственный реестр недвижимости на законных основаниях, и по плану, который датируется 2005 годом, границы дома и участка находятся именно в тех линиях, в которых мы приобретали, - пояснил Алексей.

Напомним, что на защиту семьи встала Общественная палата России. Её заместитель секретаря Владислав Гриб приезжал разбираться на месте. После этого ситуация стала исправляться. Гриб провел конструктивную встречу с представителями областного управления Росреестра, городской администрации и правительства региона. Всё движется к благополучному для граждан решению вопроса.

А 16 июня мировой суд Твери встал на сторону хозяев участка с домом и отменил предписание о штрафе.

Окончательно ситуацию должна разрешить областная межведомственная комиссия. Её заседание впереди. Когда точно - пока неизвестно.

За развитием событий пристально следит Общественная палата РФ.

«КП»-Тверь» также продолжит держать связь с хозяевами дома.