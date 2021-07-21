«Проблемы с дыханием, ноги отекают... тяжеловато»: 80-летняя велопутешественница из Твери Юлия Михайлюк проехала уже более 5 000 километров на пути в Магадан

Юлия Михайлюк выкладывает в соцсеть яркие фото из своего путешествия. Колоритная придорожная обочина вблизи Улан-Уде. Фото:Instagram/Юлия Михайлюк

От Твери до столицы Бурятии Улан-Уде 5710 километров. Эти километры с 20 апреля преодолела, усердно крутя педали своего велосипеда, самая пожилая велопутешественница России 80-летняя Юлия Ивановна Михайлюк. Но не Бурятия конечная точка ее маршрута. Ждёт Юлию Ивановну Магадан, а до него от Улан-Уде - 4 417 км.

Вообще-то, она должна была поехать в Магадан ещё в 2020 году, но тогда из-за вспышки коронавируса все поездки пришлось отменить. Тверичанка собрала рюкзаки и ждала, когда снимут часть ограничений, введённых из-за пандемии новой опасной болезни.

И вот в конце апреля Михайлюк покинула родную Твери, сделав прививку от ковида, и отправилась в поездку длиной более 10 000 километров.

Сколько она пробудет в пути – Юлия Ивановна на старте загадывать не бралась. Предположительно, три-четыре месяца.

Во время прошлогодней всеобщей самоизоляции завела по совету знакомых аккаунт в Инстаграм и теперь там можно наблюдать за поездками путешественницы в режиме онлайн. Посты - красивые фото с мест, где останавливается на маршруте.

Вот и о том, что велопутешественница в столице Бурятии узнаём из ее отчетов в сети.

Придорожные цветы с ремаркой о том, что на тамошних дорогах мало большегрузов, но мошкара не дремлет, фото у красивых памятников и домов. Юлия Ивановна старается отвечать на все комментарии, а пользователи благодарят ее за то, что своим примером вдохновляет: для истинного любителя путешествий - возраст не помеха.

Но не все так радужно и безоблачно, как в Инстаграме. Дозвониться до Юлии Ивановны удаётся только к семи вечера- днём невозможно, связь на трассах берет плохо. Дозваниваемся и... там час ночи. Разница во времени пять часов.

Извиняемся, конечно...

- Юлия Ивановна, всего пару слов, раз уж трубку взяли... как вы? Как здоровье? Вы в Улан-Уде?

- Я только уехала оттуда, сейчас в деревне на ночлег остановилась... Знаете, не очень себя чувствую. В течение всего маршрута проблемы с дыханием (на это велопутешественница жаловалась и в прошлом нашем телефонном разговоре на майских праздниках), ноги отекают... Тяжеловато.

- Может тогда стоит прервать маршрут? Не думали об этом?

- Нет. Буду ехать пока сил хватит. Так что сон необходим, как воздух для восстановления сил (намёк на поздний звонок).

- Вы в крупных городах-то в гостиницах останавливаетесь? Может стоит тогда врачу показаться... там, где есть возможность. У «КП» - большая региональная сеть, может клич бросить, чтоб вас коллеги встретили на маршруте?

- Какие гостиницы? Я ночую на вокзалах... пока не надо ко врачу и коллег ваших беспокоить не надо...

Сколько ещё займёт путь - не загадывает. И если все сложится и здоровье не подведёт, то встретит ее Магадан, посетить который мечтает Юлия Ивановна уже десять лет:

- Магадан меня словно не пускает. В 2011 году была такая попытка. Я доехала до Якутска, переправилась на пароме через Лену, а потом много шла пешком. И так как там очень плохие дороги и очень много пыли, то я испугалась и вернулась снова в Якутск. А теперь жалею об этом.

Юлия Михайловке в Улан-Уде. Фото: Instagram/Юлия Михайлюк

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Юлия Ивановна Михайлюк – по профессии – педагог. Работала учителем физкультуры в школе № 7. Увлеклась велопоездками сразу же, как вышла на пенсию. С тех пор объехала всю Россию и часть объединённой Европы.

В 2009 году внесена в Книгу рекордов России как старейшая велопутешественница.

Все маршруты Юлии Михайлюк (начинались в Твери):

1995 – Тамбов – Волгоград

1997 – Майкоп

1998 – Ессентуки, Калмыкия

1999 – Омск, планировала доехать до Байкала, но не получилось

2000 – Майкоп

2001 – Одесса

2002 – Карелия, Архангельск, Вологда

2003 – Барнаул (на родину Шукшина)

2004 – Севастополь

2005 – Владивосток (к 60-летию Победы)

2006 – Самара, Саратов, Тольятти, Волгоград (посещала Грушинский фестиваль)

2007 – Сахалин и обратно

2008 – Карелия, Мурманск, Архангельск, Республика Коми, Вологда, Ярославль

2009 – Камчатка

2010 – Объехала все города-герои России, Белоруссии и Украины и города воинской славы (всего 40 городов) к 65-летию Победы

2011 – Якутск, Владивосток и обратно

2012 – Белоруссия, Польша, Германия, Франция и обратно. Поездка приурочена к 200-летию Бородинского сражения.

2013-2014 – Хабаровск, Владивосток, там зимовка и обратно через Крым

2015 – Курильские острова и обратно через Казахстан, Узбекистан

2016 – Ямал, Салехард и обратно

2017 – пропустила из-за аварии и восстановления

2018 – Норильск, а затем – Хакасия

2019 – Нарьян-Мар, Крым и обратно

2020 – пропустила из-за пандемии коронавируса

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