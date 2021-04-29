Известная велопутешественница из Твери Юлия Михайлюк отправилась в Магадан

80-летняя Юлия Михайлюк отправилась в 25-е велопутешествие Фото: Ирина ТАРАСОВА

Тверская велопутешественница Юлия Михайлюк снова отправилась в путь. На этот раз в Магадан. Преодолеть на велосипеде ей предстоит около 10 000 километров.

Юлия Ивановна уже проехала Владимирскую область и поделилась в своем "Инстаграм" фотографией из Города воинской славы Коврова.

Вот уже 26 лет наша землячка колесит по миру. Масштабное путешествие в Магадан стало 25-м по счету, в путь Юлия Михайлюк собиралась еще в прошлом году, но планам помешал коронавирус.

- Магадан меня словно не пускает. Причем второй раз. В 2011 году была такая попытка. Я доехала до Якутска, переправилась на пароме через Лену, а потом много шла пешком. И так как там очень плохие дороги и очень много пыли, то я испугалась и вернулась снова в Якутск. А теперь жалею об этом, - рассказала она в интервью "КП"-Тверь" в мае прошлого года.

Кстати, юбилейным стало не только велопутешествие. Юлия Михайлюк и сама - юбилярша. 10 апреля путешественнице исполнилось 80 лет.