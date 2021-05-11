80-летняя велопутешественница из Твери Юлия Михайлюк уже проехала 1500 километров в сторону Магадана

80-летняя велопутешественница из Твери Юлия Михайлюк сделала прививку от ковида и рванула в Магадан. Фото: Инстаграм/Юлия Михайлюк.

В День Великой Победы наша великая землячка, 80-летняя велопутешественница Юлия Михайлюк, проехала населённый пункт Малая Пурга, что в 35 километрах южнее Ижевска – столицы Удмуртии. А уже 11 мая Юлия Ивановна сообщила, что она подъезжает к городу Воткинск.

Если сверяться по картам, то получается, что до Магадана – конечной точки путешествия, осталось каких-то 8 849 километров. И за спиной нашей отважной пенсионерки 1 448 километров российских дорог. В своей 25-й поездке известная путешественница воплощает в жизнь давнюю задумку – отправиться в город-порт на северо-востоке России, в Магадан.

Вообще-то, она должна была поехать в Магадан ещё в 2020 году, но тогда из-за вспышки коронавируса все поездки пришлось отменить. Тверичанка собрала рюкзаки и ждала, когда снимут часть ограничений, введённых из-за пандемии новой опасной болезни. Но весь сезон пришлось провести в родном городе и тренироваться на велосипеде по дорогам области.

И вот 20 апреля 2021 года Юлия Ивановна покинула родную Твери и отправилась в поездку длиной более десяти тысяч километров. За два месяца до начала странствия наша героиня сделал прививку против коронавируса. Признаётся, что без этого не решилась бы поехать.

– И, в целом, самочувствие хорошее?

– Вы знаете, всё-таки, наверное, какие-то последствия есть… Нарушено немножечко дыхание, но восстанавливается уже. В первые дни было сложно, а сейчас полегче. Не буду загадывать наперёд, но стало намного легче. Врачи сказали, что это естественно, со временем пройдёт.

– Это после прививки, коронавирусом вы не болели?

– Нет, не болела. Да я вообще не знаю, что такое болезни. Не сглазить бы… – смеётся Юлия Михайлюк, и мы вместе, она в далёкой Удмуртии, а я в Твери – стучим по дереву.

«Передача эстафеты» в городе Цивильск. Фото: Инстаграм/Юлия Михайлюк.

Сколько она пробудет в пути – Юлия Ивановна пока не знает. Предположительно, это три-четыре месяца. Велосипедистка мчит всё на том же «железном коне», который верой и правдой служит ей с 2008 года. Шоссейный велосипед помогал купить, ещё будучи мэром Твери, Олег Лебедев, а выбирали транспорт два сына Юлии Михайлюк – оба механики по специальности. Каждый год техника бывает на техосмотре и ремонте.

Останавливается отдохнуть тверичанка у знакомых, коих за четверть века велопутешествий, нашлось немало. Вот и в Воткинске друзья с ночлегом помогли.

10 апреля 2021 года тверичанке исполнилось 80 лет, но её здоровью можно только позавидовать. Во время вынужденного простоя выдающаяся жительница Твери выкладывала сделанные в разные годы фотографии в инстаграм. Знакомые уговорили её завести аккаунт в этой социальной сети и теперь можно наблюдать за поездками путешественницы в режиме онлайн. Для этого она специально смартфон купила, с которым пока общается «на вы». Но и обычный фотоаппарат по привычке в путь захватила, хоть это и лишний вес.

Магадан – это давняя мечта нашей землячки. «КП»-Тверь» уже писала, как 10 лет назад Юлия Ивановна пыталась добраться до Магадана, но тогда её остановили плохая трасса и непредсказуемая северная погода.

– Магадан меня словно не пускает. Причем второй раз. В 2011 году была такая попытка. Я доехала до Якутска, переправилась на пароме через Лену, а потом много шла пешком. И так как там очень плохие дороги и очень много пыли, то я испугалась и вернулась снова в Якутск. А теперь жалею об этом, – рассказала Юлия Михайлюк в интервью «КП»-Тверь» в мае 2020 года.

Но теперь жительница Твери мчит на велосипеде с огромным рюкзаком на багажнике за своей долгожданной мечтой. 25-е по счёту путешествие идёт по плану.

Пожелаем Юлии Ивановне попутного ветра и покорения неприступного Магадана!

Где только ни была Юлия Ивановна! Фото: Ирина ТАРАСОВА

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Юлия Ивановна Михайлюк – по профессии – педагог. Работала учителем физкультуры в школе № 7. Увлеклась велопоездками сразу же, как вышла на пенсию. С тех пор объехала всю Россию и часть объединённой Европы.

В 2009 году внесена в Книгу рекордов России как старейшая велопутешественница.

Все маршруты Юлии Михайлюк (начинались в Твери):

1995 – Тамбов – Волгоград

1997 – Майкоп

1998 – Ессентуки, Калмыкия

1999 – Омск, планировала доехать до Байкала, но не получилось

2000 – Майкоп

2001 – Одесса

2002 – Карелия, Архангельск, Вологда

2003 – Барнаул (на родину Шукшина)

2004 – Севастополь

2005 – Владивосток (к 60-летию Победы)

2006 – Самара, Саратов, Тольятти, Волгоград (посещала Грушинский фестиваль)

2007 – Сахалин и обратно.

2008 – Карелия, Мурманск, Архангельск, Республика Коми, Вологда, Ярославль

2009 – Камчатка

2010 – Объехала все города-герои России, Белоруссии и Украины и города воинской славы (всего 40 городов) к 65-летию Победы

2011 – Якутск, Владивосток и обратно

2012 – Белоруссия, Польша, Германия, Франция и обратно. Поездка приурочена к 200-летию Бородинского сражения.

2013-2014 - Владивосток, там зимовка и обратно через Крым

2015 – Курильские острова и обратно через Казахстан, Узбекистан

2016 – Ямал, Салехард и обратно

2017 – пропустила из-за аварии и восстановления

2018 – Норильск, а затем – Хакасия

2019 – Нарьян-Мар, Крым

2020 – пропустила из-за пандемии коронавируса