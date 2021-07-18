Коронавирус в Твери, последние новости на 18 июля 2021: гимнастика для переболевших ковидом, турниры, чемпионаты и выставки

Бывшие пациенты ковидных госпиталей будут заниматься на свежем воздухе, в Твери проходят мероприятия Дня города. Фото: Мария ЛЕНЦ, Олег УКЛАДОВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 18 июля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 49 956 случаев заражения COVID-19 (+269 за сутки).

Выздоровели 42 915 жителей региона (+ 36 за сутки).

Умерли 1275 человек (+5 за сутки).

На изоляции под наблюдением медиков остаются 5766 больных (+228 за сутки).

Графика: yandex.ru

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 16 814 (+84) случаев.

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 3773 (+14),

Ржев - 2612 (+17),

Вышневолоцкий городской округ - 2457 (+11),

Калининский район - 2121 (+9).

Много случаев в Кимрах (1858; +6) и Торжке (1842; +2) .

В Тверской области проводится массовая вакцинация. Прививку сделали 266 221 человек, за последние сутки – 4094 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

В парках Твери организуют занятия дыхательной гимнастикой для переболевших коронавирусом. Это пока новая практика - состоялось лишь первое занятие. Оно прошло на берегу Волги, где воздух особенно чистый.

Перенесшие COVID-19 тверичане выполняли дыхательную гимнастику Стрельниковой под руководством тренеров фитнесс-клубов. За процессом присматривали медики. На этом оздоровительном мероприятии поприсутствовали также депутаты, общественники и волонтёры. Теперь им предстоит поработать над внедрением таких периодических занятий в Твери и районах Верхневолжья.

Тверь сегодня празднует День города в условиях коронавирусных ограничений. Крупные массовые мероприятия не проводятся, большинство площадок ориентированы на тематические программы с ограниченным количеством зрителей и участников.

Состоится много спортивных мероприятий - детский турнир по теннису, чемпионат города Твери и соревнования памяти Олимпийской чемпионки Антонины Серединой по гребле на байдарках и каноэ, чемпионат по спортивной ловле рыбы спиннингом и другие.

Состоятся также экскурсионные программы, а в залах Тверского городского музейно-выставочного центра развернутся бесплатные выставки.

Полную программу праздника можно посмотреть по этой ссылке. Не забывайте: в общественных местах необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Графика: ПТО

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