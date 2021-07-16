Опубликована программа Дня города в Твери

День города проведут скромно, без масштабных концертов. Фото: администрация Твери

18 июля столица Верхневолжья отметит свое 886-летие. Из-за третьей волны коронавируса День города все же не отменят.

Однако, как сообщила администрация Твери, будут приняты ограничения:

- В целях обеспечения эпидемической безопасности все праздничные мероприятия будут проводиться с ограниченным присутствием зрителей и соблюдением всех профилактических мер. В этом году с учетом эпидемиологической обстановки крупные массовые мероприятия не проводятся из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Большинство площадок 18 июля будут ориентированы на тематические программы с ограниченным количеством зрителей и участников, при условии соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

Программа Дня города в виду вышеозначенного довольно бедная, без масштабных концертов и гуляний.

Кроме того, администрация Твери не указывает, будет ли традиционный фейерверк.

Программа Дня города

17 июля

10:00 - 19:00 - «TENNIS 10S» - детский турнир по теннису в зоне отдыха на набережной Афанасия Никитина (городской пляж).

10:00 - 16:00 - чемпионат города Твери и соревнования памяти Олимпийской чемпионки А. Серединой и на призы призеров Олимпийских игр В. Денисова и И. Первухина по гребле на байдарках и каноэ. Место - акватория реки Волги между Староволжским и Нововолжским мостами.

18 июля

05:30 - 12:00 - «Тверская блесна», чемпионат по спортивной ловле рыбы спиннингом. Место - левый берег реки Волги в Заволжском районе. Сбор и регистрации участников: площадка около ресторана «Ревьера» (наб. А. Никитина, д.13).

08:00 - богослужения в храмах города Твери.

11:00 - церемония возложения цветов к памятнику Святому Благоверному князю Михаилу Тверскому на площади его имени.

10:00 - 15:00 - «Топ-спин на пляже», турнир по настольному теннису в зоне отдыха на набережной Афанасия Никитина (городской пляж).

10:00 - 15:00 - «Оранжевый мяч», турнир по уличному баскетболу (дисциплина 3х3) в зоне отдыха на набережной Афанасия Никитина (городской пляж).

10:00 - 19:00 - командный турнир по теннису в зоне отдыха на набережной Афанасия Никитина (городской пляж).

11:30 - вручение почетных наград главы города Твери. Место - Тверской городской музейно-выставочный центр (ул. Советская, д. 54).

11:30 - «ГТО без границ!», физкультурно-спортивный праздник в ФКиС «Радуга».

11:00 - 18:00 - «Тверской замес. Битва титанов», автомобильные соревнования среди любителей. Место - парк приключений Павлова (155 км трассы М10 в районе деревни Никифоровское).

12:00 - 13:00 - «Музыка над Волгой», выступление муниципального духового оркестра под управлением Павла Смирнова на теплоходе в акватории реки Волги.

12:00 - 15:00 - чемпионат города Твери и соревнования памяти Олимпийской чемпионки А. Серединой и на призы призеров Олимпийских игр В. Денисова и И. Первухина по гребле на байдарках и каноэ. Место - акватория Волги между Староволжским и Нововолжским мостами.

12:00 - 15:00 - «По улицам Твери», экскурсионная программа по историческим местам города Твери. Начало маршрута - пересечение бульвара Радищева и Тверского проспекта (район дома № 14).

12:00 - 20:00 - «Городские зарисовки», бесплатные выставки в залах Тверского городского музейно-выставочного центра.

12:00 - 20:00 - «С любовью к городу», программа ТГМВЦ на перголе (пересечение наб. Степана Разина и ул. Трехсвятская). В нее входят - экспресс-выставка народного художника России, члена Союза художников России Людмилы Юги «Святой Благоверный князь Михаил Ярославич Тверской»; презентация экспресс-выставки «Святой Благоверный князь Михаил Ярославич Тверской» (рассказ о проекте, о художнике); мастер-класс «Символ города»; творческая встреча с Людмилой Югой. Подробнее расписание этой программы читайте здесь.

12:00 - 15:00 - «Литературная парковка», интерактивная программа, фотовыставка, конкурсы, викторины, мастер-классы в сквере на бульваре Радищева (район дома № 14).

12:00 - 15:00 - «Аллея сказок» (мастер-классы; фотозоны) в сквере в поселке Химинститута.

12:00 - 16:00 - «Паруса Твери», парусная регата в акватория реки Волги, устье реки Тверцы.

13:00 - 18:00 «Удивительные истории Твери», экскурсионный проект «Тверь старинная – Тверь современная». Начало маршрута - от памятника Святому Благоверному князю Михаилу Тверскому).

15:00 - 19:00 - «Удивительные истории Твери», экскурсионный проект «По Миллионной». Начало маршрута - от памятника Святому Благоверному князю Михаилу Тверскому.

15:30 - 17:00 - соревнования на призы серебряного призера Олимпийских игр Дмитрия Бехтерева по гребному спорту в акватории реки Волги между Староволжским и Нововолжским мостами.

17:00 - 19:00 - кубок по гребле на лодках «Драконах» в акватории реки Волги между Староволжским и Нововолжским мостами.

17:00 - 21:00 - кубок Дня города по современным танцам. Место - МАУ «Молодежный центр г. Твери» (ул. Склизкова, д. 52 А).

19:00 - 20:00 - мастер-класс по гребле на Sup-досках. Акватория реки Волги между Староволжским и Нововолжским мостами.