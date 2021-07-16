Почему Тверская область больше не горит

Огромную роль в предупреждении природных пожаров играет мониторинг с воздуха и даже из космоса. Фото: ПТО

Пока это лето в Верхневолжье кого-то радует, а кого-то угнетает длительными периодами удушливой жары. Казалось бы, это прекрасные условия для возникновения масштабных лесных пожаров, как было, к примеру, в 2010-м или 2014-м годах. Но нет, напасть обходит стороной, специалистам МЧС и лесных служб не приходится, выбиваясь из сил, бороться с огнем, а жителям терпеть дымное марево… «КП»-Тверь» выясняла, как в регионе удалось этого добиться?

Помните горячее лето 2010-го? Тогда Центральная Россия находилась в кольце природных пожаров, а Москва и вовсе натурально задыхалась от смога. Как писал мой коллега, Верхневолжье тогда "зашлась в пламени горящих лесов и торфяников. Как спички, вспыхивали деревни, гибли люди, скот, от едкого дыма задыхались города".

В 2014-м такого ада все таки не было, но тоже хватило пожаров. На помощь сотням тверских огнеборцев призывались пожарные из соседних областей, ежедневно тысячи и тысячи тонн воды сбрасывались на землю.

Так начинались лесные пожары в Тверской области летом 2014 года. Фото: Архив КП-Тверь

По статистике МЧС, тогда в регионе произошло 215 пожаров на площади около 4000 гектаров. С тех пор статистика заметно «поправилась».

В 2015-м было уже зафиксировано 79 пожаров на площади около 42 гектаров (более 40 случаев возгорания на торфяниках). В 2016-м – 45 пожаров на площади 44 гектаров (девять торфяных). В 2017-м в силу погоды вообще было спокойно. Всего пять пожаров на площади около двух гектаров.

В 2018-м произошел скачок - 20 пожаров на 20 гектарах, в 2019 г. – 34 пожара на 47 гектарах (14 торфяных). В 2020-м – семь пожаров на 30 гектарах (три торфяных)

Нынешнем знойном летом пока зафиксировано 18 природных пожаров на площади в 60 гектаров (всего один - на торфяниках). С 2014-м, к счастью, не сравнить.

О том, почему регион больше не задыхается в дыму пожаров, мы поговорили с заместителем начальника УНДиПР ГУ МЧС России по Тверской области Александром Евдокимовым.

- Работа выполняется заблаговременно, используя опыт 2010 и 2014 годов, - сразу отметил он. - Тем самым в настоящее время можно выявлять пожар на ранней стадии и оперативно его ликвидировать. Количество пожаров напрямую зависит от погодных условий, которые также заранее мониторятся специалистами ЦУКС. В настоящее время благодаря усиленному комплексу работ и поддержке правительства Тверской области количество лесных пожаров значительно уменьшилось, несмотря на сложные погодные условия - затяжную жару и сухость.

Александр добавил, что на особом контроле в тверского ГУ МЧС России сейчас находятся торфяники на территориях Калининского, Конаковского и Кимрского районов:

- Для каждой территории разработаны планы обеспечения безопасности, спланировано привлечение основной пожарной техники, а также специальной спасательной техники от пожарно-спасательных подразделений и глав администраций муниципальных образований.

- Все-таки, как так координально удалось решить проблему с пожарами - раньше, в некоторые жаркие годы марево стояло все лето, сейчас нет? Постоянно проливают леса? Какие меры используют тверские специалисты МЧС для предотвращения лесных пожаров?

- Нашей службой совместно с правительством разработан целый комплекс мер по профилактике лесных пожаров и обеспечению безопасности граждан. В него входят несколько позиций

Во-первых, заблаговременно начинается подготовка муниципальных образований (проверяется работоспособность и наличие техники), проводится обустройство и прочистка минерализованных полос во всех населенных пунктах, граничащих с лесной полосой, а также в лесных массивах.

Во-вторых, для слежения на вышках сотовой связи установлены 50 поворотных IP-видеокамер. Мониторинг обстановки проводится также при помощи наземного и авиационного патрулирования с привлечением вертолёта МЧС России, беспилотных летательных аппаратов, спутниковых систем.

В-третьих, ведётся обводнение торфяников (начиная с 2014 года, всего обводнено более 12 тыс. га торфяных месторождений, в том числе часть одного из самых крупных участков «Оршинский мох»).

В-четвертых, усиленная профилактическая работа. Во время подворовых обходов граждан информируют о рисках, доводят нормы правил и статистику (профилактика ведется силами ГПН МЧС России), устанавливаются информационные стенды.

В-пятых, проводятся ежедневные пешие патрулирования лесов и торфяных месторождений мобильными группами, создаваемыми на базе подразделений (группы состоят из представителей МЧС России, полиции, муниципалитета, старост поселений и др.).

В-шестых, улучшается техническое оснащение. Так, в рамках нацпроекта «Экология» укреплена материально-техническая база центра «Тверьлес» и других специализированных организаций, в том числе приобретены современная лесопожарная спецтехника и оборудование. Планируется, что к 2022 году количество специализированного оборудования для профилактики, борьбы с пожарами и других направлений работы в Верхневолжье, будет составлять 225 единиц.

Какие меры и средства самые действенные в плане профилактики пожаров в лесах Верхневолжья?

- Один из самых действенных - ежедневный мониторинг с помощью так называемых дронов - беспилотников. Они помогает выявить возгорание на ранней стадии и оперативно его ликвидировать. Большую помощь оказывают спутниковые системы, которые передают на ЦУКС информацию о термических точках (на место сразу выезжает пожарно-спасательный гарнизон и проверяет). Каждый день лесные территории (разделенные на квадраты) обходят лесничие или старосты населенных пунктов, каждый день торфяные карты на технике высокой проходимости объезжают сотрудники МЧС России в целях мониторинга обстановки (например, смотрят сколько осталась воды в каналах, измеряется температура почвы, проверяется соблюдение мер безопасности при проведении работ на торфяных месторождениях).

- Расскажите про введенный в регионе особый противопожарный режим. Как граждане его соблюдают? Насколько он актуален, насколько сильно влияет на ситуацию?

- Особый противопожарный режим вводится губернатором. В данный момент этот режим продлен до конца лета. В период его действия вдвое увеличиваются штрафы за нарушения требований пожарной безопасности в соответствии с частью 2 статьи 20.4 КоАП России, действует запрет на разведение открытого огня и в случае повышения класса пожарной опасности начинает действовать ограничение на посещение лесов. Контроль за соблюдением режима обеспечивают межведомственные группы. Конечно, этот режим помогает дисциплинировать граждан. Люди все же гораздо осознаннее подходят к вопросу собственной безопасности. Но при этом, к сожалению, остаются случаи, когда виной крупного пожара становится человек – это может быть как непотушенная сигарета, так и забытый костер в сухом лесу. Кроме того, перед летним периодом граждане упорно продолжают поджигать сухую траву, что делать запрещено.

НА ЗАМЕТКУ

Главное управление МЧС России по Тверской области напоминает, что в период действия особого противопожарного режима строго запрещается:

- пользоваться открытым огнем, в том числе разводить костры; - бросать горящие спички или окурки; - оставлять бутылки или осколки стекла (они способны сработать как зажигательные линзы); - выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в лесу.