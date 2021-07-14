Там чистая вода и зелёная трава: Где в Твери можно с комфортом искупаться кроме карьеров

Карьеры в Константиновке - не единственные в Твери, но знают об этом не все. Фото: Виктория ТУШКОВА

Красно солнышко летом 2021 года совсем изжарило старушку Тверь - температурные рекорды бьём едва ли не ежедневно. Вереницы машин тянутся к местам купания. На карьерах битком, в пору штабелями укладываться. Тем временем специалисты Роспотребнадзора, контролирующие санитарию в местах купания, пришли к неутешительному, но закономерному выводу: чистых пляжей в Твери не осталось.

Ещё в начале лета санитарная служба заключила: безопасным можно считать лишь купание в карьерах в Константиновке. Но повторный анализ в июле показал, что мы намутили воду и там - микробиологические показатели далеки от нормы.

А ведь константиновские карьеры в Твери не одни. Есть ещё пара мест, где можно побултыхаться в приятной водице. Их для вас разведала «КП»-Тверь», а заодно и проинспектировала - на глаз, конечно - чистоту в этих местах.

Рассказываем, чего ожидать от малоизвестных тверских карьеров и как до них добраться.

Пляж с такими прекрасными соснами есть прямо в Твери. Фото: Виктория ТУШКОВА

Карьер на Дорошихе

Какой запах! Уютнейшее место, окружённое соснами, которые на жаре источают умопомрачительный свежий аромат. Но «цивилизация» сюда уже добралась: загажен этот прекрасный карьер товарищами отдыхающими изрядно. Первое, что видишь выйдя из авто, - импровизированная свалка. Есть кострища.

Стандартное свинство в месте отдыха... Фото: Виктория ТУШКОВА

Из плюсов - сосны, чистый воздух, возможность найти место в теньке, хорошая дорога прям до самого карьера. Вода, если в ней не плавает чей-то окурок, выглядит нормально, пахнет хорошо. Из минусов (кроме мусора), пожалуй, лишь соседство уток, купаться в непосредственной близости с которыми не особо рекомендуется.

На карьере близ станции Дорошиха свежий воздух и есть, где укрыться от солнца. Фото: Виктория ТУШКОВА

В девять часов утра на карьере было свободно. Отдыхали два семейства с маленькими детьми.

Красота! Фото: Виктория ТУШКОВА

Как добраться: переезжаем Мигаловский мост, минуем посёлок ДРСУ-2, поворачиваем направо за автозаправкой на улицу Кривичскую, с неё ищем поворот налево на улицу Хуторскую. Там останется пройти или проехать совсем немного, карьер вы увидите по правую сторону.

На чём добраться: на машине, на велосипеде, на автобусе № 154 (остановка «Черкассы» за Мигаловским мостом, далее придётся пройтись).

Карьер близ станции Дорошиха. Графика: yandex.ru

Карьеры в Литвинках

Тут природа не так хороша. Укрыться в теньке почти негде. По одному берегу карьера (там, где располагаются дачи СНТ «Светлый») деревьев нет вообще, лишь кусты да трава. На другом берегу кое-какие деревца растут, есть местечки поуютнее - надо приглядеться, побродить.

Около 10 часов утра люди на этом карьере были, но не много. Найти, где притулиться, можно было запросто.

На карьерах около дач в Литвинках лучше отдыхать тем, кто не боится солнца. Деревьев там мало. Фото: Виктория ТУШКОВА

Песок у СНТ не самый чистый. Мусор от отдыхающих также в наличии. Много кострищ. Утки есть, но по берегам рядом с людьми не сидят. Вода выглядит и пахнет вполне прилично.

Ещё один важный момент - в этом месте проходят линии электропередачи. Отдыхающие загорают и купаются прямо под ними, прислушиваясь к гулу проводов. Отметим, что территория вокруг ЛЭП считается зоной повышенной опасности. Костры и мангалы здесь разжигать категорически запрещено, равно как и устраивать свалки мусора. Не разрешается запускать в воздух вертолётики, квадрокоптеры и воздушных змеев. Естественно, ни в коем случае нельзя залезать на опоры ЛЭП или накидывать что-то на провода.

Как добраться: по улице Хрустальной, за ТЭЦ-3 поворот направо и далее до СНТ «Светлый».

На чём добраться: на машине, на велосипеде, на автобусе № 208 (остановка «СНТ «Светлый»).

Карьеры около СНТ «Светлый». Графика: yandex.ru