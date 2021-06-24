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Общество24 июня 2021 12:05

Вода на карьерах в Твери остается чистой и пригодной для купания

Роспотребнадзор снова проверил водоемы
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Чистая вода в Твери только на карьерах

Чистая вода в Твери только на карьерах

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В июне специалисты Управления Роспотребнадзора Тверской области отобрали пробы воды в водоемах, где массово отдыхает местное население.

По результатам испытаний установлено превышение нормативов по микробиологическим показателям в реке Волге на набережной Афанасия Никитина, реке Тьмаке в поселке Первомайский, реке Тверце в зона отдыха у Тверецкого моста.

Чистой и пригодной для купания вода остается только на карьере в деревне Константиновка. Она соответствовует требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

- Все пробы исследуемых водоёмов удовлетворяли требованиям по паразитологическим показателям. Патогенная микрофлора не обнаружена, - сообщают специалисты и призывают граждан не купаться в водоемах с некачественной водой.