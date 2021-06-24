Вода на карьерах в Твери остается чистой и пригодной для купания

Чистая вода в Твери только на карьерах
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
В июне специалисты Управления Роспотребнадзора Тверской области отобрали пробы воды в водоемах, где массово отдыхает местное население.
По результатам испытаний установлено превышение нормативов по микробиологическим показателям в реке Волге на набережной Афанасия Никитина, реке Тьмаке в поселке Первомайский, реке Тверце в зона отдыха у Тверецкого моста.
Чистой и пригодной для купания вода остается только на карьере в деревне Константиновка. Она соответствовует требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.
- Все пробы исследуемых водоёмов удовлетворяли требованиям по паразитологическим показателям. Патогенная микрофлора не обнаружена, - сообщают специалисты и призывают граждан не купаться в водоемах с некачественной водой.