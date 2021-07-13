На карьерах в Константиновке в Твери вода стала грязной

Вода на карьерах не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Управление Роспотребнадзора по Тверской области провело очредное лабораторное исследование проб воды в местах отдыха горожан. Результаты опубликованы 13 июля на официальном сайте ведомства.

Пробы были отобраны в июле 2021 года в реке Волге на набережной Афанасия Никитина, Тьмаке в поселке Первомайский, Тверце в зоне отдыха у Тверецкого моста, а также из карьера в деревне Константиновка. Результат неутешителен: ни в одном водоеме, даже в Константиновском карьере, вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям.

Очевидно, сказалось большое количество отдыхающих. Ведь еще месяц назад вода в карьере, в отличие от местных рек, была чистой и пригодной для купания.

- Все пробы исследуемых водоёмов удовлетворяли требованиям по паразитологическим показателям. Ни в одной пробе патогенная микрофлора не обнаружена, - уточнили в Роспотребнадзоре.

Специалисты не рекомендуют жителям использовать водоёмы для купания в местах, где качество воды не соответствует гигиеническим нормативам.