Коронавирус в Твери, последние новости на 5 июля 2021: сын Михаила Круга у памятника отцу и уголовное дело на бойца ММА

Вакцинация и Круг - темы прошедших выходных.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 5 июля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 46 718 случаев заражения COVID-19 (+221 за сутки).

Выздоровели 41 292 жителя региона (+11 за сутки).

Изолировано 4227 больных (+210).

Умерли 1199 человек (0 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 15545 случаев (+91 заражённый за последние сутки).

В лидерах по числу забелевших также:

Конаковский район - 3508 (+14),

Ржев - 2462 (+6),

Вышневолоцкий городской округ - 2375 (+2),

Калининский район - 1928 (+15).

Много случаев в Кимрах (1794 с начала пандемии, +1 за стуки) и Торжке (1767, +4).

В регионе продолжается вакцинация. Прививку от коронавируса сделали 200 400 человек, за последние сутки – 2393 человека. В Твери и районах Тверской области организовано 56 пунктов вакцинации от коронавируса, действующих на базе медицинских учреждений. Прививку также можно сделать в торговых центрах Твери и в Тверском государственном цирке.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через портал Госуслуг, областную электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Напомним, до 18 июля работникам сфер торговли, транспорта, общепита, образования, соцзащиты, гостиничного бизнеса, ЖКХ, а также госслужащим, работникам МФЦ, кино и театров необходимо сделать первую прививку.

Однако выяснилось, что это не так просто. Во многих пунктах вакцинации не могут приять в ближайшие дни - очередь занята. А в торговых центрах, где принимают без записи, на прививку выстраиваются толпы людей.

Данные по коронавирусу. Фото: Яндекс

Сын Михаила Круга Александр, во время прогулки по Твери сфотографировался на лавочке памятника отцу, что установлен на бульваре Радищева в областном центре.

Фото он выложил в социальной сети и написал:

«Сижу рядом с отцом! Невероятное место не только для слушающих и считающих его кумиром, но и для меня! Цените близких!».

На бойца ММА из Вышнего Волочка Никиту Солонина и его друга Артёма Тарасова завели уголовное дело за рукоприкладство в скоростном поезде. Бойцы отрицают причинение травм пассажиру.

Обстоятельства конфликта следующие: Солонин спал, положив ноги на свободное кресло. Девушка-пассажир сделала замечание, рассказывает адвокат, Солонин ноги убрал. Но тут свои претензии начал высказывать другой пассажир. Перепалка закончилась в Петербурге в отделении полиции.

В случае, если будет доказано, что кто-то из бойцов причастен в причинении потерпевшему вреда здоровью средней тяжести, над обвиняемым нависнет санкция уголовной статьи - до 3 лет лишения свободы.