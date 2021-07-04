На бойца ММА из Вышнего Волочка завели уголовное дело

Никита Солонин уверяет, что не бил потерпевшего. Фото: YouTube/SOLODAY

В СМИ активно обсуждается заведения уголовного дела на двух бойцов ММА.

Версии возникновения конфликта в скоростном поезде «Сапсан» у сторон конфликта разные. Адвокат бойцов ММА Артёма Тарасова и Никиты Солонина, поясняет, как пишет РЕН ТВ, что Тарасов сопровождал Солонина после боя из Москвы в Санкт-Петербург.

Солонин спал, положив ноги на свободное кресло. Девушка-пассажир сделала замечание, рассказывает адвокат, Солонин ноги убрал. Но тут свои претензии начал высказывать другой пассажир. Перепалка закончилась в Петербурге в отделении полиции.

С заявлением, как пишет Интерфакс, обратился директор Северо-Западного регионального центра «АльфаСтрахования» Андрей Сорокин. Он сообщил, что в ходе стычки получил удар в лицо.

Солонин уверяет что не бил потерпевшего. Тарасов тоже это отрицает.

В случае, если будет доказано, что кто-то из бойцов причастен в причинении потерпевшему вреда здоровью средней тяжести, над обвиняемым нависнет санкция уголовной статьи - до 3 лет лишения свободы.

Никита Солонин родился в 1993 году в Вышнем Волочке. Кандидат в Мастера спорта по греко-римской борьбе. В ММА с 2013 года. Провёл восемь боёв. Шесть выиграл, два проиграл. Женат, воспитывает дочь.

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