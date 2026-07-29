Невероятная тверская велопутешественница Юлия Михайлюк вернулась домой

За спиной у нашей удивительной землячки тысячи и тысячи километров велопутешествий. Фото: Ирина ТАРАСОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прошедшей весной наша удивительная землячка-велопутешественница Юлия Михайлюк, мягко сказать, удивила. Сообщила о планах в свои 85 лет вновь отправиться в супердальний вояж на железном коне. На другой конец нашей огромной страны - на Сахалин. Только в одну сторону это около 10 000 км пути (как 55 раз от Твери до Москвы доехать) по дорогам, которые у нас сами знаете, какие бывают… И Юлия Ивановна от своего плана не отказалась, правда, вот исполнить до конца его не привелось.

Сегодня уже можно выдохнуть: Юлия Михайлюк дома. 28 июня «КП»-Тверь» узнала это лично у велопутешественницы, позвонив поинтересоваться, как дела.

Напомним: ранее мы также первыми узнали, что Юлия Михайлюк сошла с дистанции. Наша героиня добралась до Красноярского края. Это более чем 4000 км от Твери. Большей частью ехала на велосипеде. Но отрезок пути все-таки преодолела на поезде.

В Красноярском крае велопутешественница приняла важное для себя решение. Действительно важное, учитывая, сколько за свою жизнь она проехала километров на железном коне и как горела этими далекими вояжами. Юлия Ивановна решила прервать путешествие и вернуться домой. Рассказала нам, что силы-то есть, но ехать крайне неудобно и опасно: притирают, мол, дальнобойщики на фурах. Дважды неутомимая велосипедистка падала на насыпь на обочине... Наша землячка добавила, что, пожалуй, вообще пора завязать ей с этим делом. Что тут скажешь - да, возраст нешуточный.

Юлия Михайлюк совершила почти 30 крутых велопутешествий, причем не только по нашей стране. Также ездила в Центральную Азию, в Европу. Фото: "КП" Архив.

Дорога домой для Юлии Михайлюк началась в красноярском городе Боготоле, где есть железнодорожный вокзал. По телефону на прошлой неделе она сообщила «КП»-Тверь», что взяла билет на поезд до Москвы, а там уже пересядет на тверскую электричку.

И вот мы вновь коротко поговорили с удивительной велопутешественницей.

- Я в Твери, вернулась, доехала на поездах нормально, - отрапортовала нам по телефону Юлия Ивановна.

- Как себя чувствуете, у вас всё хорошо?

- Да, всё хорошо, спасибо! - голос у Юлии Ивановны был, как нам показалось, усталым, но бодрости духа она, определенно, не теряет.

Вот и славно. Пожелаем Юлии Ивановне здоровья!

ДОСЬЕ «КП»

Тверичанка Юлия Михайлюк начала отсчет своим дальним крутым велопутешествиям в середине 1990-х. В итоге совершила их почти три десятка. Куда только неутомимо не крутила педали наша невероятная землячка: за ее плечами вояжи на Дальний Восток (в том числе на тот же Сахалин), на Камчатку, в Крым, на Ямал и т. д. К 65-летию Великой Победы, в 2010-м, она объехала города-герои России, Беларуси и Украины… Да что там - Михайлюк и по Европе поколесила: в 2012 году в честь 200-летия победы Российской империи над Наполеоном доехала на велосипеде из Твери до Парижа.

Что ни год, Юлия Ивановна навьючивала необходимыми в дороге вещами свой велик и отправлялась в дальний путь. Не всегда путешествия проходили гладко. Случались и травмы. К примеру, в 2017 году 22-е путешествие закончилось из-за тяжелой травмы руки. На тот момент 76-летняя Юлия Михайлюк, старейшая велосипедистка не только Твери, но и всей России, получила перелом руки в трех местах: она упала на скользкой от дождя дороге, и по руке проехала легковушка…

Юлия Ивановна после этого не сдалась, восстановилась и совершила еще несколько велопутешествий на многие километры.

Мы как-то спрашивали нашу удивительную землячку, откуда у нее столько сил. Рецепт прост: увлечение физкультурой, здоровый образ жизни - ни грамма спиртного и умеренность в пище. А еще наверняка тяга к путешествиям, к пути от природы.