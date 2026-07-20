«Еду, а на меня фура»: Знаменитая 85-летняя велопутешественница из Твери Юлия Михайлюк прекратила свой путь до Сахалина

Начав примерно с середины 1990-х, наша землячка совершила почти 30 крутых велопутешествий. Фото: Ирина ТАРАСОВА. Перейти в Фотобанк КП

В мае наша знаменитая землячка, неутомимая Юлия Михайлюк, намотавшая на велосипеде многие тысячи километров по разным дорогам (причем не только в нашей стране), отправилась в путь до Сахалина. Десять тысяч километров, на другой край огромной России - и это в 85 лет! Юлия Ивановна рассказывала, зачем ей это. 20 июля «КП»-Тверь» дозвонилась до велопутешественницы, чтобы узнать, как у неё дела, но получила неожиданные новости...

- Я сейчас в Красноярском крае в городе Боготол и решила прекратить свое путешествие, - известила нас Юлия Ивановна.

- Как, почему, что случилось?

- Условия неподходящие, - вздыхает велопутешественница. - Очень тяжело и опасно ехать. Дальнобойщики на фурах притирают. Даже дважды падала из-за этого на обочину с насыпью! К счастью, обошлось без травм. Едут порой так близко и притирают так, что задевают ручку велосипеда. Вот тут ехала, а на меня - фура! И мне некуда деться. Вот и пришлось на обочину с насыпью сворачивать и падать. Когда ехала по Татарстану, было отлично, там очень хорошие широкие дороги, вольготно ехать по краю дороги на велосипеде, но дальше, уже в Удмуртии, дороги ухудшились заметно.

Наша землячка рассказала, что уже приобрела билет на поезд до Москвы:

- Тут в Боготоле есть железнодорожный вокзал. А уже в Москве пересяду на поезд до Твери.

На этом откровения не закончились. Юлия Ивановна сказала, что вообще завязывает с велопутешествиями...

В Магаданской области. Фото: Ирина ТАРАСОВА. Перейти в Фотобанк КП

Что ж, пусть это путешествие и не сложилось так, как планировала Юлия Ивановна, но добраться в ее возрасте на навьюченном разными необходимыми вещами велосипеде от Твери до Красноярского края, преодолев более 4000 километров, - тоже впечатляет. При этом Юлия Михайлюк не стала лукавить и призналась, что небольшую часть пути все-таки проехала на электричке.

Конечно, нельзя было не поинтересоваться, как себя чувствует пенсионерка-велопутешественница.

- Не могу сказать, что самочувствие прям отличное, но нормальное. Силы есть, и я могла бы ехать дальше, но... опасно, - ответила наша удивительная землячка.

Что ж, хорошего ей пути обратно на малую родину.

ДОСЬЕ «КП»

Юлия Михайлюк (по профессии учительница физкультуры) увлеклась большими велопутешествиями еще в середине 1990-х. За плечами у нее 28 дальних вояжей. Ее имя внесено в Книгу рекордов России.

Юлия Михайлюк исколесила множество дорог: ездила на Дальний Восток, на тот же Сахалин, в Хабаровск, Магадан, на Камчатку, трижды каталась во Владивосток, добиралась до Камчатки и Курильских островов, крутила педали до Ямала, Норильска, Крыма... И это далеко не все.

Юлия Ивановна также совершала велопоездки по Европе до Парижа в 2012 году в честь 200-летия победы Российской империи над Наполеоном, а в 2010-м, к 65-летию Победы, объехала города-герои России, Беларуси и Украины...