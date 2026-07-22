Тверь включили в Золотое кольцо, что дальше?

Вид на набережную Твери. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Золотое кольцо России расширяется. Теперь в один из самых известных туристических маршрутов нашей страны, история которого тянется еще с далеких советских 1960-х, включена Тверь. Об этом недавно с радостью объявил глава нашего региона Виталий Королев. Что ж, столица Верхневолжья достойна попасть в список городов Золотого кольца, важной характеристикой которых является наличие богатого историко-культурного наследия. У нашего областного центра с почти девятивековой историей (900 лет Твери исполнится в 2035 году) оно уж точно есть.

Но что же дальше? Что даст нам включение в знаменитый национальный турмаршрут и что сейчас необходимо делать, чтобы воспользоваться возможностями нового статуса?

Старый мост. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Как известно, в Тверскую область, и в том числе, естественно, в ее столицу, в последние годы растет туристический поток. Это отмечал и глава региона в недавнем отчете о работе областного правительства в Заксобрании. Исходя из простой логики, включение Твери в Золотое кольцо даст еще больший плюс в количестве приезжающих к нам туристов. Но не всё так просто. Как уже комментировали СМИ некоторые федеральные эксперты в сфере туризма, Твери надо еще проработать вопрос того, как репрезентовать себя среди других городов маршрута.

ИЗ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В НАШЕ ВРЕМЯ

Напомним, что маршрут «Золотое кольцо» родился в итоге поездки в 1967 году советского журналиста Юрия Бычкова по восьми российским городам с историей, тянущейся из далекого Средневековья. Это Владимир, Кострома, Иваново, Переславль-Залесский, Ростов, Сергиев Посад, Суздаль и Ярославль. По результатам своего путешествия Юрий Бычков написал цикл очерков «Золотое кольцо» (16+). И пошло-поехало. В 1971 году путь журналиста по восьми русским городам был официально оформлен во Всесоюзный туристический маршрут «Золотое кольцо». Власти включили его тогда в программу организации «Интурист», которая отвечала за развитие внутреннего и въездного туризма в СССР.

Теперь же в состав Золотого кольца входят десять городов в качестве основных: Тверь, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Углич. Плюс маршрут включает в себя еще и целый ряд городков, поселков и сел соответствующих областей, в том числе это Калязин и Кашин нашего региона (их включили раньше, чем Тверь).

Памятник легендарному путешественнику Афанасию Никитину в Твери. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Если вкратце описать концепцию Золотого кольца, то это маршрут по древним городам Северо-Восточной Руси, основанным в Средневековье, причем в основном еще задолго до монгольского нашествия, с сохранившимися там интересными памятниками истории и культуры.

Если говорить про Тверь, то наш город играл весьма заметную роль в истории средневековой Руси. Соперничал с Москвой за право быть столицей, имел тесные связи со многими городами, в том числе с теми же Владимиром, Ярославлем, Суздалем... Кстати, эту важную историческую подоплеку, историческую связь Твери с городами знаменитого национального маршрута, отметила и исполнительный директор Союза городов Золотого кольца Наталья Булах.

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Как отмечают федеральные эксперты, включение в состав Золотого кольца дает городам большую информационную узнаваемость у туристов, плюс по идее является стимулом к развитию как связанного с туризмом бизнеса, так и в целом городской среды. Ведь надо, что называется, соответствовать ожиданиям гостей, обладая статусом города чуть ли не самого известного российского турмаршрута.

«КП»-Тверь» поинтересовалась мнением нашего местного эксперта в туристической отрасли - президента Ассоциации туризма Тверской области Ирины Шереметкер.

Ирина Шереметкер. Фото: tver.er.ru

Она тоже отметила, что сейчас национальному маршруту делают ребрендинг и расширяют:

- Именно для того, чтобы эту систему организации туризма перенести и на другие города. Это и федеральные туроператоры делают, они постоянно ищут новые объекты, интересные локации, чтобы включить в свои маршруты.

Ирина Шереметкер отметила, что столица Верхневолжья давно хотела попасть в состав городов Золотого кольца, еще со времен СССР.

- И вот сейчас наконец произошло, открываются новые перспективы, - прокомментировала эксперт. - Хочется отметить, что нам теперь надо тоже очень сильно поработать в этом направлении: организация турмаршрутов, улучшении инфраструктуры. Надо понимать, что есть серьезная конкуренция со стороны других регионов. Да, сейчас про Тверь больше узнают, станут ездить, но включатся новые города, и они привлекут внимание туроператоров. Поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы постоянно обновлять наши объекты показа, различные экскурсии. Это большая работа, сейчас за турпотоки идет очень серьезная конкуренция у регионов, повторюсь.

При этом она подчеркнула, что у Твери (а также и у Калязина с Кашиным) очень хорошие предпосылки, чтобы максимально выгодно воспользоваться включением в Золотое кольцо, в связи с отличной логистической составляющей - выгодным расположением вблизи столичного региона:

- Дело в том, что основной поток туристов всё равно идет из Москвы, Подмосковья. Плюс туда же прилетают много людей и путешествуют по городам Золотого кольца. А мы как раз недалеко.

Памятник Пушкину на набережной в центре Твери. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Ирина Шереметкер также подчеркнула, что весь наш бизнес, связанный с туризмом, сейчас должен максимально сосредоточиться на том, чтобы делать такие турпродукты и так их последовательно развивать, чтобы туристы не разово к нам приезжали, а хотели вернуться в Верхневолжье.

Знаменитый императорский дворец в Твери. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

На вопрос, даст ли включение в Золотое кольцо дополнительное федеральное финансирование, наш эксперт ответила так:

- Скорее пока это ложится больше на плечи регионов.

При этом отметила, что включение в национальный маршрут является стимулом для концентрации разных программ по благоустройству городских пространств, где проходит турпоток, по формированию тех же санитарных зон (проще говоря, общественных туалетов, санузлов, коих у нас в городе нехватка), зон продаж привлекательной для туристов продукции и т. д.

Что ж, посмотрим, как Тверь будет жить дальше в статусе города Золотого кольца России.