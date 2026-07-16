Виталий Королев отчитался о работе правительства Тверской области и рассказал о будущих задачах

Виталий Королев в Заксобрании. Фото: ПТО.

16 июля в здании Законодательного Собрания Тверской области депутаты больше часа слушали главу региона Виталия Королева. Он представил парламентариям отчет о работе областного правительства за 2025 год, а также обрисовал перспективы и планы по дальнейшему развитию Верхневолжья.

Руководитель области напомнил: в соответствии с поставленными Президентом России задачами в 2025 году в Верхневолжье велась реализация 42 региональных проектов в рамках двенадцати нацпроектов. И эта работа, естественно, продолжается и сейчас.

В качестве яркого примера развития Виталий Королев назвал рост валового регионального продукта: он в 2025-м увеличился на 90 млрд по сравнению с 2024-м и составил более 915 млрд рублей.

- В этом году целимся на триллион, - определил планы руководитель области.

В ЗС 16 июля. Фото: ПТО.

Отметил глава региона и то, что реализации инфраструктурных проектов, выполнению всех соцобязательств в регионе способствовал рост доходов областной казны - до 139 млрд 300 млн рублей. Это на 14,4% выше, чем в 2024-м. При этом важно, что доходная часть бюджета увеличивалась за счет прибавки по большинству бюджетообразующих налогов. Расходы казны составили 139 млрд 500 млн рублей.

Виталий Королев подчеркнул, что активнее всего бюджетные средства направлялись на решения задач в отрасли здравоохранения и дорожном строительстве.

Пройдемся по основным аспектам отчета главы региона.

ИНФРАСТРУКТУРА

Виталий Королев резонно и ожидаемо назвал самым масштабным и главным инфраструктурным проектом, который сейчас реализуется в регионе, газификацию.

«В 2025 году построено 285 километров газовых сетей. Программой догазификации охвачено 6 тысяч 662 дома и квартиры. В коммунальном хозяйстве продолжена модернизация, включающая строительство современных блочно-модульных котельных. В 2025 году по различным программам установлено 26 котельных», - напомнил Виталий Королев.

В регионе реализуется масштабная программа газификации. Фото: ПТО.

В конце года глава региона подписал с Газпромом соглашение, по которому на продолжение и завершение газификации нашей области выделяется очень значительное финансирование: 28,5 млрд рублей. Уже в этом году благодаря строительству магистрального газопровода газ придет в Оленино, а в следующем - в Нелидово. Также прорабатывается вопрос о расширении газификации окружающего Тверь Калининского округа.

В регионе велась и ведется большая работа по развитию дорожной инфраструктуры. Так, за год отремонтировано более 350 км автотрасс, продолжается строительство Западного моста в Твери. Реализуется проект по формированию Западной хорды, которая соединит между собой три федеральные трассы: М-9, М-10 и М-11 - и повысит транспортную доступность истока Волги и озера Селигер.

Вид на Западный мост прошлым летом. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году проведена большая работа по благоустройству территорий в наших городах и поселках: преображены 111 общественных пространств и дворов, в том числе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Завершено обновление территорий, на которые выделены средства по всероссийскому конкурсу Минстроя, в Удомле, Бежецке, Торжке и Калязине.

В регионе активна строительная отрасль. За год введено свыше 869 тысяч квадратных метров жилья, а объём работ составил 104,7 млрд рублей (на 28% больше, чем в 2024-м).

ИНВЕСТИЦИИ

Глава региона весьма позитивно оценил то, как в область привлекаются инвестиции.

«Инвестиции компаний в основной капитал выросли на 34%. Это значит, что нам доверяют. В 2025 году завершена реализация 16 инвестиционных проектов. Всего в Тверской области реализуется и планируется к реализации 119 проектов с общим объемом вложений 236 миллиардов рублей, созданием свыше 14 тысяч 500 рабочих мест», - констатировал Виталий Королев.

Наиболее инвестиционно привлекательными отраслями он назвал промышленное производство и туризм.

Депутаты ЗС. Фото: ПТО.

Виталий Королев отметил позитивные тенденции в бизнесе. По итогам 2025 года оборот средних и малых предприятий Верхневолжья вырос до более чем 586 млрд рублей. Увеличилось количество субъектов предпринимательства, в частности, на 33% - число самозанятых.

«Эти показатели свидетельствуют о том, что наш бизнес, несмотря на сложности, стабильно развивается. В том числе за счет роста поддержки малого и среднего предпринимательства», - подчеркнул глава региона.

Так, за год областным фондом содействия предпринимательству предоставлено 123 поручительства на 1,3 млрд рублей, льготных займов - на 854 млн рублей.

Говоря про международные деловые связи, Виталий Королев отметил, что крупнейшими по торговому обороту странами-контрагентами Тверской области стали Китай, Беларусь и Казахстан.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, АГРОПРОМ И ТУРИЗМ

Тут также есть рост. Так, объем отгрузки промышленной продукции в регионе в 2025-м по сравнению с 2024-м вырос на 59,9 млрд рублей и составил за год 840 млрд рублей. Руководитель области назвал здесь драйверами роста производства нефтепродуктов, пищевых продуктов, электрооборудования, компьютеров и лекарств. Сыграла роль и господдержка: она составила более 2,5 млрд рублей.

В сельском хозяйстве объемы производства увеличились на 7,8%. Здесь также эффективны меры господдержки. Она выросла на 47,6% и составила почти 4,8 млрд рублей.

Есть рост и в отрасли туризма. Турпоток за год составил 3 млн человек, а господдержка - более 1,3 млрд рублей.

ДЕМОГРАФИЯ, МЕДИЦИНА, ОБРАЗОВАНИЕ

Глава региона сообщил, что за год у нас отмечено прибавление на 501 семью в полку многодетных семей: их число выросло до 16 757.

«Наш регион занимает третье место в Центральном федеральном округе по рождаемости третьих и последующих детей. В регионе в 2025 году действовало более 70 мер поддержки семьи. Наиболее значимые из них - выплаты на приобретение жилья, погашение ипотеки, приобретение автотранспорта, обеспечение школьной формой. В целом в 2025 году были сохранены все социальные выплаты», - рассказал Виталий Королев.

Областные чиновники. Фото: ПТО.

В этом году по его решению введены новые меры поддержки. Это выплата в размере 200 тыс. рублей при рождении ребенка в студенческой семье, обеспечение спортивной формой первоклассников из многодетных семей. Кроме того, расширена программа возмещения части стоимости обучения детей из многодетных семей в колледжах и вузах региона. Теперь компенсация предусмотрена сразу на двоих детей-студентов.

Есть позитив в здравоохранении. В Торжке открыта новая детская поликлиника, в 13 муниципалитетах установлены 21 ФАП и четыре врачебных амбулатории, в медучреждения поставлено 797 единиц оборудования, 70 автомобилей. На очереди в этом году открытие нового огромного комплекса Бежецкой ЦРБ, который будет межрайонным медцентром.

Виталий Королев добавил, что в этом году благодаря АНО «Евразия» с ее руководителем, депутатом Госдумы Алёной Аршиновой, в нашем регионе должны появиться еще свыше 60 машин для медорганизаций.

В сфере образования в 2025-м проведены капремонты и оснащение 112 детсадов, открыты две новые школы на 400 мест. Дооснащены 126 школ, еще в восьми проведена комплексная модернизация.

В регионе действует комплекс мер поддержки участников СВО и их семей. Причем, как отметил руководитель области, он один из самых больших в стране.

ЗАДАЧИ И ПЛАНЫ

Виталий Королев не только подвел итоги, но и обозначил задачи и перспективы. В частности, сообщил, что Тверская область благодаря ряду его конкретных соглашений и договоренностей может рассчитывать на поддержку Москвы и таких крупных корпораций, как Газпром, Сбер и Ростех. В чем будет состоять эта поддержка? В газификации, включении тверских компаний во всероссийские цепочки кооперации, в улучшение состояния дел в отрасли ЖКХ, в дорожной и социальной сферах, в благоустройстве и цифровизации.

Виталий Королев отметил огромный промышленный потенциал Верхневолжья, добавил, что он будет развиваться и благодаря успешному участию региона в Петербургском экономическом форуме, где достигнуты важные соглашения.

Глава региона сообщил о планах по перезапуску проекта социальной карты жителя Тверской области. Тут расчет и на активное включение местных предприятий.

Ключевым направлением Виталий Королев назвал здравоохранение. Рассказал, что лично контролирует строительство Детской областной клинической больницы, а также ввод ФАПов, повышение качества работы скорой медицинской помощи, решение кадровых задач, проблем с записью в больницы и т.д.

Не оставил без внимания глава региона и пассажирский транспорт. В этом году планируется обновление парка автобусов «Транспорта Верхневолжья» на 15%. В дальнейшем будет заменен весь парк. Причем планируется закупать не только машины на традиционном топливе, но и электробусы.

Обсуждая вопросы благоустройства, Виталий Королев анонсировал запуск регионального проекта «Мой двор», который предполагает принципиально новый подход к созданию комфортной среды в общественных пространствах. Для сельских территорий готовится отдельная инициатива: программа «Мой дом культуры», направленная на формирование локальных центров притяжения для жителей.

Глава региона особо подчеркнул, что реализация всех этих направлений будет идти исключительно при тесном взаимодействии с населением и с учетом его прямых обращений.

Говоря о стратегическом видении будущего Верхневолжья, Виталий Королев определил ключевой лозунг: «Малым городам - большое будущее». В рамках этой концепции стартовала масштабная работа по разработке мастер-планов населенных пунктов. Их главная задача - выявить уникальные конкурентные преимущества муниципалитетов и определить наиболее перспективные сценарии развития, опираясь на исторический контекст и запросы местных жителей.

Особое внимание Виталий Королев уделил перспективам развития областного центра - Твери. В том числе поддержал проект «Тверь-900». Он предполагает федеральную поддержку для обновления столицы Верхневолжья к юбилею.

«Хочу напомнить, что у Владимира Владимировича Путина тверские корни. Глава государства назвал Тверскую область «центром русской земли». Уже здесь я услышал фразу: «Исток Волги - земля сильных». Мы и центр России, и место, где начинается великая река. Нам по силам начать большие перемены в нашем общем доме. Верю в наших жителей - талантливых и сильных людей с волевым характером», - сказал в завершение Виталий Королев.

Здание Заксобрания региона в Твери. Фото: ПТО.

ДОСЛОВНО

Глава Тверской области Виталий Королев:

«В 2026 году наши отрасли - экономика, сельское хозяйство, промышленность, туризм - заметно подросли. Валовой региональный продукт составил 915 млрд рублей, в 2026 году целимся на триллион. Наши приоритеты - развитие здравоохранения, настройка социальной сферы. Я также подробно говорил о благоустройстве, подготовке к осенне-зимнему периоду, сфере строительства. Увидел одобрение по темам, которые сегодня прозвучали, и предложил включать депутатов в рабочие группы по обсуждению тех направлений, которые намерены реализовывать в ближайшее время. Чтобы стратегические приоритеты области обсуждались как с представителями округов и городов, так и самими жителями. Чтобы, как нас ориентирует президент, не находиться в кабинетах, а выходить к людям».

Заместитель секретаря регионального отделения, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», депутат Законодательного Собрания Тверской области Сергей Аксёнов:

«Содержательное выступление главы региона. Видно, что Виталий Королев энергичен, заряжен на конкретный результат, понимает важность диалога как с депутатами, так и с людьми. Ориентируется на запросы граждан, экспертно и глубоко в материале, приводит личные примеры из общения с жителями, - отметил Сергей Аксёнов. - Глава области объехал много муниципалитетов и не останавливается на достигнутом. Готов работать в команде по подготовке итоговой программы действий - это реальный инструмент улучшения жизни наших граждан».