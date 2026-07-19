Тверь официально включили в «Золотое кольцо России»

Виталий Королев торжественно объявил о включении Твери в туристический маршрут. Фото: Правительство Тверской области

В день 891-летия Твери произошло событие, которого город ждал долгие годы: он официально стал частью всемирно известного туристического маршрута «Золотое кольцо России». Решение о включении областной столицы подтверждено на федеральном уровне, и эту новость в своём канале в МАХ первым озвучил глава региона Виталий Королев.

По его словам, реакция горожан была по-настоящему эмоциональной и тёплой — тверичане восприняли известие как признание заслуг города и его жителей. Но главное, по мнению главы региона, даже не в туристическй потенциал. Получение статуса города «Золотого кольца» — это мощный экономический рычаг, который запустит цепочку позитивных изменений: от притока инвестиций и модернизации дорог до обновления общественных пространств и повышения качества жизни в целом.

Включение в маршрут становится точкой отсчёта для нового этапа развития Твери, открывая возможности, которые раньше были недоступны.