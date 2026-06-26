Историческая аллея, аттракционы и танцплощадка: Как преобразится горсад Твери

Вид на горсад и на новую конструкцию-опору нового колеса обозрения с другого берега. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Как уже сообщало областное правительство, горсад Твери ждет некое преображение. Сегодня, 26 июня, глава региона Виталий Королев и депутат Госдумы РФ, руководитель АНО «Евразия» Алена Аршинова представили концепцию обновления любимого тверичанами места отдыха и прогулок в центре города.

Напомним, что ранее, в июне, на Петербургском международном экономическом форуме глава региона подписал соглашение с АНО «Евразия» о реновации горсада. Затем Виталий Королев и Алена Аршинова вместе уже прогуливались по нему, обсуждая планы благоустройства. А еще весной руководитель области побывал там один и тогда поинтересовался мнением встречных прохожих по поводу того, как стоит улучшить территорию.

«В обществе большой запрос на то, чтобы Тверь с ее древней историей, которую недавно подчеркнул президент, становилась современным городом. Наша задача - чтобы столица Верхневолжья привлекала людей не просто как город между Москвой и Санкт-Петербургом, а как самостоятельный центр, где есть новые и современные объекты, которыми можно гордиться», - подчеркнул Виталий Королев на представлении концепции 26 июня.

Виталий Королев на представлениии концепции обновления горсада. Фото: ПТО.

Глава региона указал на важность того, чтобы горсад был многофункциональным пространством для приятного времяпрепровождения и в будни, и в выходные, и в праздники.

Сообщается, что в горсаду планируется устроить детскую и танцевальную площадки, создать «аллею исторических событий, дополнительную инфраструктуру для проведения городских праздников, концертов, фестивалей и других мероприятий». Также речь идет о зоне с одиннадцатью современными и безопасными аттракционами, амфитеатре, обновлении фонтана, газонов и цветников, скамеек и фонарей. Сейчас в горсаду уже вовсю идет установка 45-метрового колеса обозрения взамен старого, исчерпавшего уже несколько лет назад свой ресурс. Новое колесо будет круглогодичным за счет закрытых кабинок с подогревом - в холодное время года.

Концепция представлена. Фото: ПТО.

Виталий Королев напомнил, что на территории горсада много веков назад, в Средневековье, частично располагался Тверской кремль, и отметил, что поэтому при реновации необходимо максимально сохранять ландшафт места.

«Стараемся делать быстро, но качественно, - заверила на презентации концепции Алена Аршинова. - Привлечены лучшие специалисты. Команда архитекторов - тверская, это архитекторы, у которых есть дети, те, кто обсудил идею вместе со старшим поколением и маломобильными жителями, чтобы абсолютно все зоны парка были доступны и интересны разным категориям горожан. Наш президент поставил задачу: Тверь должна стать заметным центром между двумя столицами, Москвой и Санкт-Петербургом. Благоустройство горсада будет первым шагом к этому».

Алена Аршинова. Фото: ПТО.

Виталий Королев также уточнил, что предложения жителей будут учитываться на всем протяжении обновления горсада.

Конструкция колеса, снято в июне. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

На набережной в горсаду еще при старом колесе обозрения. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

СПРАВКА КП

Городской общественный сад в центре Твери, по сути, появился только в XIX веке. Он начался с того, что рядом с дворцовым садом на месте плаца Тверского гарнизона в 1831 году был разбит губернаторский сад (напротив дома, где жил тогдашний губернатор Кирилл Тюфяев, к слову, выходец из Сибири). Затем, двумя десятилетиями позже, рядом еще образовали публичный сад. Впоследствии два сада стали восприниматься как один, тем более что их объединяла набережная Волги.

Нынешний вид городской сад Твери приобрел уже при советской власти - в начале 1930-х. После Великой Отечественной войны его пришлось возрождать практически с нуля, так сильно он пострадал...

В наше время в последний раз до сих пор замыслы о преображении горсада озвучивались в 2019 году. В том числе предлагалось установить там памятник Екатерине II и, например, убрать ограждения сада, сделав его более открытым.