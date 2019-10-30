В Горсаду поставим памятник Екатерине, а в скульпторы позовём Шемякина: главный архитектор Твери о преобразовании города

Записать с ним интервью непросто: архитектор Жоголев сейчас нарасхват. В третий раз взвалил на себя ношу главного городского чиновника от архитектуры, внедряет дизайн-код, совещания одно за другим. Седьмой час вечера, а он с телефоном в руке - всё переговоры, переговоры. Но с «КП» побеседовать согласился, хотя у двери кабинета сотрудники ждут. Прям неудобно как-то... отрываю... Мне тоже про дизайн-код интересно и ещё много чего...

Дизайн-код как общие правила игры

Администрация Твери утвердила перечень требований к месторасположению и параметрам наружной рекламы. Единообразие и эстетика - основа дизайн-кода современного города. Начать преобразования решено с центра Твери.

- Правила игры при размещении наружной рекламы в городе нужны. Общий код необходим, чтобы исключить множество согласований. Он пригодится для того, чтобы не доказывать очевидные вещи желающим разместить неподходящую вывеску. Все нюансы, конечно, учесть нельзя. Бывают выбивающиеся из правил интересные решения. Как, например, в Англии решается проблема кондиционеров на фасадах зданий? Они там не везде убраны. Но если они есть, то выкрашены в цвет фасада, скрыты защитными экранами и как минимум не бросаются в глаза.

Вот торговые центры «Парадиз» и «Сретенка» на Трёхсвятской сегодня «заросли» рекламой так, что просто свалка какая-то. За всем этим визуальным мусором всё равно никогда ничего не найти потребителю. В рамках воплощения в жизнь дизайн-кода и витринами необходимо заняться: они должны работать на того же покупателя. Потом и до навигации в городе дойдём.

Тверь - город знаковый. Трудно найти другой с таким изобилием всевозможных дорожных знаков и указателей. Отличительной особенностью является то, что каждый знак и табличка установлены на собственном столбике. В цивилизованных городах всё это спокойно умещается на одном столбе и имеет прямое отношение к навигации, а у нас, как говорится, всяк сверчок знай свой шесток. За знаками и города сейчас не видно - то парковка, то пешеходный переход. Работники автоинспекции сильно ошибаются, полагая, что «чем больше знаков, тем лучше».

Переизбыток создает информационный шум, который действует на психику горожанина с прямо противоположным эффектом: знаки просто перестают замечать. Хочется, чтоб у бизнеса отношение к внедрению дизайн-кода было не как к ещё одному обременению. А как к общему правилу, которое позволит каждому предпринимателю выглядеть цивилизованно. Завоевывать место под солнцем надо не яркостью вывесок, а качеством предоставляемой услуги.

Штрафные санкции? За год, а именно этот период отводится на реализацию дизайн-кода, можно найти решение. Доработать, исправить. Администрация города в рамках своих полномочий готова помогать предпринимателям.

Город как арт-пространство

- От города ждешь впечатлений. Нет впечатлений - нет города, просто населенный пункт. К примеру, если затронуть тему парковой скульптуры. Она совсем необязательно должна быть дорогой. Она может быть выполнена и из бетона, и из дерева... Главное здесь - идея. Глаз должен цепляться за артобъекты, тогда город начинает работать. Люди приезжают в город, фотографируют, фотографируются - всё по соцсетям разлетается. Происходит так называемая селфи-цитируемость. Соцсети сегодня рулят. О городе узнают - в нем стремятся побывать.

Но есть одна проблема: в России всякая скульптура воспринимается как мемориал. Любая скульптура у нас - это место приношения цветов. Хватит колумбарии создавать. Абстракция в скульптуре должна иметь место быть. Устанавливать надо в городском пространстве не только классику или штамповку. Надо популяризировать современное искусство: что-то спорное поставить, чтобы люди обсуждать начали.

Граффити, социальный протест и эго художников

- Как архитектору мне граффити не нравятся. Но не замечать творения граффитистов сегодня невозможно - город сейчас активно граффити «прирастает». Не всегда они к месту и на месте.

Есть ли те, которые мне нравятся? Вот со стороны Тверского проспекта два глаза белым по чёрному фону на окнах салона красоты «Элегант». Здесь идея со смыслом: глаза Твери смотрят за тобой. Ныне закрашенный космонавт мне не нравился. Отмечу, центр города - не место для нарочитого высовывания граффити. От граффитистов надо ожидать социальной остроты момента. Когда это бомбинг - баллоном поганят все фасады подряд - это ужасно. С такими арт-деятелями надо самим же граффитистам бороться.

Нужно ли дружить граффитистам и властям города? Не думаю.

Тогда они превратятся в придворных художников и городская власть начнёт заискивать. Давайте уж будем друг друга ловить. Но есть площадки, где можно и даже нужно рисовать граффити: унылые спальные районы. Там это будет звучать. Как хирург опыт на операциях нарабатывает, они руку набивать должны и темы на заборах в промзонах. Но у этих ребят, видимо, серьезное эго, вот и тянет рисовать на фасадах центра. А слава - вещь сиюминутная: если тебя закрасят, тебя забудут.

Невостребованное изобразительное искусство

- У меня было четыре опыта открытия галерей в Твери. Это нерентабельно, мне приходилось всё время вкладывать свои средства. Почему в Твери сегодня начали любить ходить в театры? У нас начала появляться театральная критика. Если ее не будет, никогда не возникнет ни потребности, ни интереса. Пресса виновата в том, что никто не знает о выставках. Должна быть востребованность арт-критики, надо прививать вкус. Но так в России везде. В других городах арт-галереи тоже прогорают. Везде, кроме Москвы и Питера. Там это работает - там либо богатая, либо культурная публика. Это надо воспитывать - не представлять жизнь без оригинала - спектакля, произведения живописи. Сейчас в Твери в большом выставочном зале на Советской проходит выставка к 80-летию Союза художников - выставка отличная, но достойная 80-летия союза, она тяжёлая. Нужно экспонировать современное искусство.

Вот Марат Гельман делал интересные арт-проекты. (Российский арт-деятель Марат Гельман проводил в Твери фестиваль современного искусства «Верь в Тверь» в 2011 году - Ред.) Он сейчас с успехом реализует свои задумки в Европе. Помните, тогда в Твери народ заговорил о выставках, размещённых в речном. Необязательно второго Гельмана ждать. Надо своих рождать. Как парижские салоны: там художники полуголодные выставлялись, эпатировали публику, и пресса начинала писать - это было интересно.

Памятник императрице в горсаду

Нами разработана концепция реконструкции городского сада с созданием новых общественных пространств, в том числе площади Екатерины Великой в городе Твери. (Интервью мы писали за некоторое время до Градостроительного совета, где эти идеи были озвучены официально. Подробнее читайте ниже - Ред.)

У городского сада надо только убрать забор, организовать входные группы и добавить несколько дорожек. В самом заброшенном углу сада есть место для паркинга, за спиной кинотеатра «Звезда», который в будущем может стать многоэтажным, подземным, а артефакты раскопок пополнят новый размещаемый здесь же музей.

Новая смещенная в глубь аркада-ограждение и портал совмещаются со стеклянными, прозрачными павильонами, в которых разместятся музей археологии, выставочные залы живописи, скульптуры, архитектуры Твери, бутики сувениров, книги, кафе-мороженое. Прозрачность павильонов растворит интерьер в зелени сада, а территория от Спасо-Преображенского собора до площади Екатерины Великой может называться «Музейный квартал». Вдоль аркады устанавливаются скульптурные группы с замечательными людьми города, а в центре площади, между протяженными фонтанами устанавливается памятник Екатерине Великой, которой по сей день благодарны за город просвещенные жители Твери.

Есть еще мечта, с этим связанная, - чтобы памятник Екатерине был создан Михаилом Шемякиным, гением нашего времени. А может, и весь парк. Это из той же серии мыслей о тверском туризме, что и приглашение на Лемешевский фестиваль великого тенора Пласидо Доминго, дабы не народными песнопениями уездных клубов, но событиями мирового масштаба взывать к интересу просвещенных граждан.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Центр Твери – как открытое общественное пространство

В среду, 30 октября, в правительстве Тверской области заседал Градостроительный совет.

Идеи по преобразованию центра Твери были представлены главе региона Игорю Рудене. Помимо вышеупомянутых преобразований горсада, были здесь и другие идеи.

Архитекторы представили эскизы, как будет выглядеть центр региональной столицы после создания единой культурно-туристической зоны: Императорский дворец, Спасо-Преображенский собор, городской сад, исторические здания Дворянского собрания, драматического театра и реального училища.

На месте стадиона Химик есть идея создать городской Холл. Это эспланада площади от улицы Советской до берега Волги, с фонтанами, шарообразным объемом выставочного пространства. Архитектурные формы новых зданий довольно футуристичные.

В ближайшее время эта концепция должна быть доработана с учетом замечаний и предложений, озвученных на совете.

Во так будет выглядеть Горсад с высоты птичьего полёта.

Памятник Екатерине Великой установят в Горсаду.

В Горсаду будут фонтаны.