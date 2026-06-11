Виталий Королев и Алена Аршинова поговорили с тверичанами, как обновить горсад

Виталий Королев и Алена Аршинова прошлись по горсаду и пообщались с тверичанами. Фото: ПТО.

11 июня глава региона Виталий Королев и руководитель АНО «Евразия», депутат Госдумы РФ Алена Аршинова посетили горсад Твери. Там в этом году планируется провести масштабное благоустройство.

Соглашение по реновации горсада глава региона подписал с АНО «Евразия» на ПМЭФ-2026.

«Сегодня в городском саду услышали мнения жителей, что именно они хотят здесь видеть. Молодёжь мечтает о кинотеатре под открытым небом, нашему активному старшему поколению нужны пространства для проведения мероприятий, семьям с детьми – комфортные и безопасные игровые зоны, у творческих коллективов запрос на современную сцену и гримёрки. Все идеи взяли в работу. Жители – главные заказчики проекта, который мы создаем вместе с АНО «Евразия». Это наши питерские договорённости о сотрудничестве», – отметил Виталий Королев после прогулки по горсаду и общения с горожанами.

«Я искренне благодарна, что мы сразу приступили к делам. Это то, чего от нас ждут жители. Мы работаем для людей и очень хочется им показывать результат. Сроки у нас сжатые, но мы способны это сделать, – подчеркнула Алена Аршинова. – Мы предусмотрели здесь несколько зон. Единый фудкорт, активную зону с одиннадцатью современными, лицензированными и безопасными аттракционами, оборудованный амфитеатр, детские площадки и очень много чего еще».

«В горсаду планируется обновление центральной прогулочной аллеи, сценического пространства и зрительной зоны, фонтана, скамеек, освещения, газонов и цветников. Здесь установят современные детскую и танцевальную площадку. У Волги будет оборудована зона отдыха», - уточнила пресс-служба областного правительства.

Сейчас в горсаду уже устанавливают новое колесо обозрения.