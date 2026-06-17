Стройматериалы для блиндажей отправили бойцам СВО из Оленино

В зону спецоперации отправлены две грузовые машины с пиломатериалами. Фото: Заксобрание Тверской области

Муниципалитеты Тверской области продолжают оказывать всестороннюю поддержку российским военнослужащим в зоне СВО. Оленинский муниципальный округ вновь отправил гуманитарный груз, направленный на укрепление обороны и улучшение бытовых условий бойцов. На этот раз в зону специальной военной операции доставлены стройматериалы, необходимые для обустройства блиндажей.

С первых дней проведения спецоперации администрация Оленинского округа, депутатский корпус, предприниматели и неравнодушные жители объединили свои усилия для помощи фронту. Благодаря оперативной поддержке главы округа Олега Дубова, председателя Законодательного Собрания Сергея Голубева и представителей партии «Единая Россия», волонтеры получили автомобиль «Газель». Это значительно упростило логистику и позволило доставлять помощь напрямую в подразделения.

На днях из Оленинского округа в зону спецоперации были отправлены две грузовые машины с пиломатериалами. Этот груз предназначен для строительства блиндажей и других укрытий, улучшения жилищно-бытовых условий военнослужащих.

Стройматериалы необходимы бойцам. Фото: Заксобрание Тверской области

За гуманитарным грузом прибыли представители штурмовой бригады и 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады, где служат наши земляки. Отдельный гаубичный дивизион обратился за помощью в связи с необходимостью укрепления оборонительных сооружений. Поскольку на месте древесины не хватает, материалы приходится доставлять из других регионов. Бревна – главный строительный материал для блиндажей, в которых солдаты отдыхают в перерывах между выполнением боевых задач. От качества древесины зачастую зависит их жизнь.

Местные предприниматели оперативно откликнулись на просьбу, предоставив все необходимое для обустройства блиндажей: накаты, доски, скобы, гвозди, утеплитель и другие материалы. Эти материалы позволят обезопасить личный состав от обстрелов и значительно улучшить условия пребывания бойцов.

- Подразделение прибыло в Оленино на двух грузовых автомобилях. Наши местные предприниматели предоставили необходимый материал. Вместе с волонтерами оперативно загрузили технику. Личный состав переночевал и утром отправился в зону проведения СВО. По прибытии и начале строительных работ, как уже заведено, подразделение присылает фото- и видеоотчет об использовании материалов. С ребятами мы всегда на связи, были у них за ленточкой, приезжали и они к нам, – поделился волонтер Даниил.

Стройматериалов из этой поездки хватило на возведение двух блиндажей, в каждом из которых смогут разместиться четыре – пять бойцов. Также обустраивают летнюю кухню, - рассказал участник СВО Максим с позывным «Атом».

С помощью собранных материалов бойцы сооружают укрытия и обустраивают летнюю кухню. Фото: Заксобрание Тверской области

- Оленинские волонтеры давно и успешно нам помогают. Они обеспечивают нас запчастями для УАЗ Патриот, материалами для строительства, включая теплоизоляцию и многим другим. Особенно ценна их помощь в решении вопросов, связанных с переездами – ребята всегда на связи и готовы оперативно отреагировать, прийти на помощь. Все прекрасно понимают, ради чего мы все это делаем – ради победы и общего дела. Эта поддержка неоценима. С Божьей помощью и при поддержке тыла мы справляемся с поставленными задачами. Желаем всем здоровья и мирного неба над головой. Спасибо большое и низкий поклон за помощь фронту, – выразил благодарность Максим.

Материалы для возведения и укрепления инженерных сооружений на передовой востребованы всегда. Они позволяют оперативно расширять площади укреплений и приспосабливать пространство под нужды бойцов во фронтовых условиях. Оленинский лес спасает жизни наших ребят далеко за пределами малой родины.

- Местные предпринимательские сообщества с самого начала СВО активно включились в поддержку наших бойцов. Органами местного самоуправления налажены связи с конкретными воинскими подразделениями. В небольших муниципальных округах, таких как Оленинский, эта сплоченность чувствуется особенно, – отметил председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев. – Благодаря чёткой организации волонтёрской работы, активному участию граждан гуманитарная помощь из округов и городов Верхневолжья регулярно отправляется на передовую.