Готовится выпуск книги про «медвежьего папу», создателя уникального центра в Тверской области

Валентин Сергеевич посвятил большую часть жизни изучению бурого медведя и спасению осиротевших медвежат. Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот

Центр спасения медвежат-сирот биологов Пажетновых решил выпустить книгу о своем основателе: выдающемся ученом и замечательном человеке Валентине Пажетнове. На основе своих наблюдений и взаимодействий с бурым медведем Валентин Сергеевич разработал уникальную методику выхаживания осиротевших медвежат без привыкания к человеку для их возвращения в дикую природу.

В итоге в Тверской области появился уникальный центр, где долгие годы помогают восстанавливать популяцию дикого медведя. К сожалению, сам Валентин Сергеевич в 2021 году, уже в пожилом возрасте, погиб на рыбалке. Но теперь центром продолжают заниматься его родные и близкие. На книгу о замечательном «медвежьем папе», благодаря которому спасены десятки медвежат-сирот, был объявлен сбор на известном ресурсе в интернете. И средства удалось собрать.

Мишки на территории центра. Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот

О том, когда планируется выход книги, мы поинтересовались у Екатерины Пажетновой, супруги сына Валентина Сергеевича - Сергея Пажетнова.

- Выход книги тиражом в 500 экземпляров запланирован к 90-летию со дня рождения Валентина Сергеевича: к 20 июня 2026 года, - рассказала она. Будем ждать. О таком человеке и его деле стоит почитать.

Выхода книги осталось ждать недолго. Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот

МЕДВЕЖЬИ НОВОСТИ

Заодно в беседе с Екатериной мы решили узнать, что нового у подопечных Центра спасения медвежат-сирот.

Недавно «КП»-Тверь» рассказывала, как косолапая Кнопа подружилась с медведицей из Коми, четырнадцатой постоялицей центра. Дали ли все-таки последней имя?

Напомним, что медведицу-подростка из Республики Коми доставили в центр 22 мая. Этот косолапый детеныш, по неизвестной причине оставшийся без мамы, шатался возле дач в поисках пропитания… Когда мишку доставили в Центр спасения медвежат-сирот, его сотрудники поначалу не смогли определить пол новобранца: звереныш отчаянно кусался, царапался и не давался в руки.

- Но в итоге мы все-таки выяснили, что это медведица, - рассказала нам Екатерина Пажетнова. - Ловко отловили могучими руками (несмотря на милую внешность и небольшие размеры уже с трех месяцев медведя крайне сложно удержать: он отчаянно вырывается, демонстрируя оборонительное поведение, в том числе страх перед человеком, что очень и очень хорошо и важно!) и провели беглый осмотр, подтвердивший, что это «она».

Малышку из Коми подселили к Кнопе с Вологодчины, и сначала та сопротивлялась, но в итоге победила дружба: теперь медведицы не разлей вода. Но вот имени у Кнопиной подруги до сих пор нет.

Кнопа. Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот

- Подруга Кнопы имя пока не получила. Минприроды Коми объявило конкурс на имя… ждем, - объяснила Екатерина.

Кроме того, наконец, нам стала известна судьба медвежат-зимовщиков.

В прошлом году в центре случилось непредвиденное: несколько мишек, которых уже пора было выпускать обратно в дикую природу, решили, как в известной песне: «Нас не догонишь». Сотрудники центра так и не смогли поймать подросших косолапых на большой огороженной территории среди леса. В итоге боевые медвежата: Клепа, Кристина и Кузя из Карелии, Кира из Коми, Холка из Ленинградской области и наша верхневолжская Дина - остались в центре на зимовку.

Как известно, возвращают медвежат в дикую природу из нашего центра именно в родные для них края, причем в основном в особо охраняемые природные территории, то есть заповедники. Выяснилось, что перезимовавших мишек уже вернули в дикую природу.

- Все перезимовавшие уже давно бегают в лесах на вольных хлебах, - сообщила нам Екатерина Пажетнова.