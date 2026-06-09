Теперь не разлей вода: В Тверской области все-таки подружились две маленькие медведицы-сиротки

Кнопа (слева, с еще незаросшими местами ран) и уроженка Коми поладили. Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот

Сейчас на огороженной территории уникального Центра спасения медвежат-сирот (расположен на западе Тверской области) с домиками и просторными вольерами среди леса обитают, растут, чтобы потом вернуться в дикую природу, 14 косолапых деток. На этот сезон все медвежьи апартаменты заселены, делятся сотрудники центра. Мишки разделены на группы, в одной - всего две маленькие медведицы. Подружились они не сразу, но сейчас просто не разлей вода: вместе трапезничают, гуляют, возятся и играют в догонялки, сверкая темными пятками.

Одна из маленьких медведиц - Кнопа из Вологодчины, которая была на грани гибели. Напомним, что совершенно истощенную малышку с ранами на спине как от укусов, нашел и подобрал на обочине дороги один неравнодушный человек. В итоге маленькой медведице оказали медпомощь, она, к счастью, выжила и стала 13-й в этом году постоялицей центра ученых Пажетновых в Торопецком округе. Ее выходили и откормили.

Кнопа. Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот

А потом появился еще один мишка. Этого медвежьего сироту привезли 22 мая из Республики Коми, где косолапый детеныш болтался один возле дач в поисках пропитания. Причем поначалу в центре не смогли определить пол новоприбывшего, мишка активно кусался и царапался, не даваясь в руки…

Гостья из Коми. Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот

«Четырнадцатого», или, как позже все-таки выяснилось, «четырнадцатую» сотрудники центра решили подсадить к Кнопе, которая уже окрепла.

«Надо сказать, что объединение Кнопы с какой-либо группой медвежат изначально не планировалось. Формирование групп медвежат - это целая наука со своими вводными и множеством нюансов. Все медвежата очень разные и по размерам, и по развитию, да и по характерам. И, как показывает наш многолетний опыт работы с ними, - далеко не всех и не всегда можно объединить, чтобы никому из них не навредить. А в таком возрасте (май-июнь) это и вовсе чревато серьезными травмами и последствиями! Поэтому подселение новеньких к уже сформировавшейся группе медвежат невозможно: не принимают они новичков, оказывая им крайне недружественный прием», - пояснили Пажетновы.

Кнопа поправилась. Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот

В группе центра в соцсети есть видео, как Кнопа сначала просто в штыки приняла свою соседку. Чувствуя себя хозяйкой, она отреагировала на гостью устрашающим рычанием и даже агрессивными выпадами. Медведица из Коми меж тем, напротив, сразу повела себя осторожно и дружелюбно. И, как говорится, дружба победила.

Кнопа сначала проявила агрессию. Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот

«Честно признаться, поступление четырнадцатого медвежонка - тот крайне редкий случай, когда мы были рады ее появлению! В противном случае Кнопа содержалась бы одна до момента выпуска», - поделились Пажетновы.

Когда контакт между двумя медвежьими девочками был налажен, их перевели в малый вольер.

На прогулке и поилки. Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот

«Сейчас эти медвежьи подружки осваивают свои лесные владения, учатся лазать по деревьям, интенсивно ковыряют землю в поисках корешков и насекомых, уплетают кашу за обе щеки и с удовольствием принимают наши гостинцы - букеты из растительности, которые им так нравятся (сныть, иван-чай), - сообщили позитивную новость сотрудники центра.

НА ЗАМЕТКУ

Центр по спасению медвежат-сирот в Торопецком крае (биостанция «Чистый лес») создал выдающийся учёный-биолог Валентин Пажетнов. Он разработал уникальную методику выхаживания осиротевших медвежат без привыкания к человеку для их возвращения в дикую природу.

Валентина Пажетнова не стало в 2021 году, он трагически погиб на рыбалке. Центром продолжают заниматься его родные и близкие: сын с женой и внук.

Собраны средства на издание книги, посвященной Валентину Пажетнову, «дедушке Вале», или «медвежьему папе», как его называли.