«Кем быть, если ты особенный?» В Твери фотовыставка превратилась в уникальный социальный проект

Мастер-класс, пока мамы говорят о глобальном. Фото Алексей Горобий

В Твери открылась выставка «Кем быть? Если ты особенный» (6+). Выставка необычная. Это совместный проект тверской региональной общественной организации «Дети-ангелы», фотографа Валентины Нисифоровой и художника Максима Полякова. Его цель социальная: привлечь внимание к проблеме профобразования и трудоустройства ребят, которые из-за физических и ментальных ограничений не могут учиться и работать наравне со сверстниками. Выставка будет полезна всем семьям, где существует такая проблема.

КЕМ БЫТЬ, ЕСЛИ ТЫ ОСОБЕННЫЙ?

Взять, к примеру, Дениса. Парню 18 лет. У него ДЦП. В прошлом году он окончил школу, есть аттестат. Денис мог бы попробовать поступить в какой-нибудь колледж дистанционно, но тогда был бы вынужден сидеть дома, теряя навыки общения и поведения в обществе. Очно учиться он не может, потому что колледжи Твери доступны лишь условно. Даже с сопровождающим Денис не сможет подняться на второй этаж: лифтов нет, не приспособлены для колясочников и туалеты.

При этом молодой человек учит языки: английский, немецкий, исландский. А еще он мечтает озвучивать мультфильмы. Ради мечты самостоятельно занимается, развивает артикуляцию, тренирует интонации, старается передавать голосом разные эмоции, пробует работать в различных программах. Но все это он делает сам. Его мечта пока не имеет точек соприкосновения с реальностью.

«Денис - лишь один из многих. В нашем проекте 11 ребят, и это далеко не все», - подчеркивают организаторы.

11 подростков и молодых людей с инвалидностью и ОВЗ представили свои мечты о работе в фотоколлажах. Вместе с родителями заполнили анкеты, в которых рассказали о любимых делах и интересных профессиях. Затем фотограф Валентина Несифорова, которая сама воспитывает сына с инвалидностью, помогла подобрать каждому образ и провела профессиональную фотосессию. А художник-коллажист Максим Поляков, внимательно изучив анкеты, создал из фотографий сюрреалистичные коллажи, в которых ожили мечты и цели ребят.

Обстановка располагает к откровенности.Фото Алексей Горобий

СУПЕРСИЛА И ВОЛШЕБСТВО

В тверском культурном центре «Боголюбский» на открытии собрались мамы героев выставки и друзья ТРОО «Дети-ангелы»: представители НКО и сообществ, реабилитационного центра для подростков с ОВЗ, бизнеса и искусства. В программе, помимо дискуссии на тему трудовой самореализации молодых людей с инвалидностью, были два мастер-класса. Один из них подготовила известный в Твери художник и специалист, умеющий работать с особенными ребятами, Анастасия Каменская. Второй мастер-класс провел Максим Поляков. Участники создавали фотоколлажи со своими черно-белыми фото.

Максим Поляков отмечает: - Решил включиться в проект, потому что искусство - это суперсила. С её помощью я могу немножко менять мир в лучшую сторону. И теперь все увидят, сколько волшебства может быть вокруг ребят каждый день, если им немного помочь.

Не только фотограф, но и мама особенного ребёнка Валентина Нисифорова поделилась своими мыслями:

- Каждый день я вижу, как непросто миру принять непохожесть, а детям - поверить в себя. Моя цель в этом проекте – показать, что наши дети - это не «особый случай», требующий жалости или снисхождения. Это личности с мечтами, талантами и огромным потенциалом. Этот проект - мой вклад в мир, в котором каждый ребёнок будет чувствовать, что его мечты важны, его место в обществе - рядом с остальными, как равного. Ведь будущее принадлежит всем нам.

Мастер-класс от Анастасии Каменской. Рабочая группа по созданию инклюзивной среды. Фото: Алексей Горобий

КЕМ БЫТЬ?

Идея выставки выросла из острой проблемы: невозможности получения профобразования очно и трудоустройства для ребят, с детства передвигающихся в инвалидных колясках. Инфраструктура большинства тверских (и не только) колледжей не предусматривает обучение ребят со слабо выраженными ограничениями: не хватает лифтов, пандусов и адаптированных санитарных комнат. Соответствующих образовательных программ тоже крайне мало, а специально обученных тьюторов и ассистентов практически нет. Это граница, где инклюзия заканчивается, где перемены слишком дороги для уже сложившейся инфраструктуры.

По данным Министерства труда РФ, сейчас в России около 4,3 млн людей с инвалидностью трудоспособного возраста, из которых работает лишь 29,4% (1,2 млн человек). Основной механизм поддержки - квотирование рабочих мест: компании с численностью свыше 35 сотрудников обязаны выделять 2-4% мест для инвалидов. Такой закон действует и в Тверской области. При этом на 2025 год было открыто более 300 тысяч вакансий для соискателей с инвалидностью - на 15% больше, чем годом ранее. Это очевидный прогресс. Однако востребованность и трудоустройство остаются разными понятиями, особенно для колясочников и людей с тяжелыми формами инвалидности.

В прошлом году Президентом РФ был подписан закон, распространяющий квоту на все обособленные подразделения компаний в регионах, а также новые правила учета квот (одно место для инвалида I группы засчитывается как два квотных). Тем не менее эксперты признают: формальное соблюдение квот не решает проблему создания действительно доступной среды и трудоустройства на открытом рынке.

ЧУЖОЙ ОПЫТ

Успешные примеры в России есть. В Санкт-Петербурге уже 12 лет работает центр «Мастер ОК», где люди с ментальными и физическими нарушениями осваивают столярное, гончарное и швейное дело в защищенных мастерских, а затем выходят на открытый рынок труда. Только за последний год благодаря программе сопровождаемого трудоустройства к работе приступили десятки выпускников. В Москве проект «Эверленд» объединил более 3000 человек с инвалидностью, обучил и трудоустроил в IT-сфере и офлайн-коворкинге сотни ребят, в том числе с ДЦП и нарушениями слуха. На деле было доказано: даже тем, кто передвигается в коляске или не может нажимать клавиши, доступны цифровые профессии с помощью айтрекинга и удаленной работы. Зачастую это частичная или проектная занятость, но все равно возможность работать.

А ЧТО В ТВЕРИ?

Ответ на этот вопрос дала дискуссия на открытии выставки. В ней приняли участие мамы особенных ребят, многие из которых совмещают заботу о ребенке и работу. Рассказали о своем опыте, о том, как пытаются сделать жизнь наполненной и максимально полноценной.

Мария Тимохина - известная в Твери актриса и певица. Она стала для сына педагогом на дому. Сама адаптировала под его темп и восприятие школьную программу, чтобы он смог получить аттестат. Кстати, на открытии обладательница чудесного голоса выступила с небольшой музыкальной программой.

Мария Тимохина. Фото Алексей Горобий

Ольга Данилова, руководитель Тверского реабилитационного центра для детей и подростков с инвалидностью и ОВЗ, разработала подход развития необходимых навыков у молодежи с ментальными нарушениями через творчество.

Наталья Харитонова, руководитель отдела АО «ДКС», рассказала об опыте трудоустройства людей с инвалидностью в своей компании. Сейчас там работает 61 человек с нарушениями, в том числе инвалиды 1-й и 2-й групп. Трудоустройство людей с инвалидностью возможно и, в случае лёгких форм, не так уж затратно, государство компенсирует подготовку рабочего места. И тут действительно имеет значение воля руководителя. Что же касается людей с инвалидностью 1-й и 2-й групп или людей с ментальными нарушениями, то это уже более сложно и затратно. На этот случай есть вариант с квотированием: история, когда человек с инвалидностью работает в адаптированном пространстве в другой организации, а предприятие-наниматель платит ему зарплату. По мнению Натальи (и других участников встречи), такой способ трудоустройства ребят со сложными формами инвалидности может быть наиболее удобным для всех.

Елена Пилипчук - руководитель ТРОО «Дети-ангелы». Во-первых, она создала эту организацию несколько лет назад. Во-вторых, на базе организации открыла группу дневной занятости для молодых взрослых с инвалидностью, которую посещают всё больше ребят.

Елена Пилипчук и руководитель "Боголюбского" Андрей Васенев. Фото Алексей Горобий

Комментируя идею выставки, Елена отметила:

- Мы прекрасно понимаем, что создать адаптированные места для учебы и работы наших ребят - это очень дорого и сложно для уже сложившейся инфраструктуры колледжей и предприятий. Но мы сами можем это сделать. Мы можем организовать для них обучение с помощью партнеров и курсов, не запирая их дома, можем создать защищенные мастерские и условия для дневной занятости. И мы это делаем сейчас. Это не та инклюзия, о которой мы мечтаем, - мир одинаково доступный для всех, но это то, что уже возможно.

КСТАТИ

Выставка будет работать до 28 июня. Вход свободный в дни работы КЦ «Боголюбский».

Контактная информация для дополнительных вопросов: Email: deti-angely-tver@yandex.ru

Олеся ВОСТРИКОВА

Екатерина ИЛЬИНА