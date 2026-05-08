Кнопа с Вологодчины: В центре для медвежат в Тверской области спасают 13-ю малышку

Кнопа поправляется. Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот

Несколько дней назад расположенный на западе Тверской области в глуши Торопецкого округа Центр спасения медвежат-сирот пополнила еще одна малышка. Медвежонка привезли из соседней Вологодской области, косолапую девочку нашли в весьма плачевном состоянии. Она, можно сказать, была на грани жизни и смерти.

Сотрудники центра учёные Пажетновы сообщили, что медвежью малышку заметил неравнодушный человек: она лежала на обочине дороги, совершенно истощенная и с ранами на спине. Жизнь еле теплилась в мохнатом комочке… Но крошечной медведице повезло: о ней позаботились люди.

Маленькая милашка. Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот

Заметивший медвежонка человек подобрал его, сообщил в Центр спасения медвежат-сирот и Главное управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области. Специалисты ведомства оперативно подготовили все документы для транспортировки малышки, а сотрудники Центра спасения в это время уже ехали в Вологду.

Так как девочка-медвежонок находилась в очень плохом состоянии, сначала ее решено было везти в «Госпиталь дикой природы». Это некоммерческий природоохранный проект, созданный ветеринарными врачами.

Дорога из Вологды до госпиталя заняла около семи часов.

«Надо сказать, что это были очень тревожные часы», - поделились сотрудники центра.

В итоге малышке оказали необходимую помощь: срочно под наркозом обработали и зашили раны, провели рентген- и узи-диагностику, исключив внутренние повреждения, а также пневмонию. Затем поместили медвежонка под капельницу, чтобы помочь животному восстановить силы и нормализовать работу внутренних органов.

Малышке в госпитале оказали помощь. Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот

Специалисты по характеру ран предположили, что на медвежонка напала и покусала собака. Куда делась мама малышки и почему та осталась одна, неизвестно.

Вес найденного медвежонка, когда его взвесили в госпитале, составил всего 2,7 кг…

Малышка долго приходила в себя после операции. Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот

Сейчас малышка уже в нашем уникальном центре для медвежат. Там ей дали имя Кнопа (или Кнопка) из-за малого размера и по первой букве в названии района, где ее нашел добрый человек.

Кнопа стала уже тринадцатой из лишившихся мам медвежьих деток, доставленных в центр в Торопецком округе в этом году.

«Медведица, к счастью, выправляется: она неплохо ест и стала гораздо активнее. Мы по-прежнему держим ее на усиленном режиме питания: через каждые 2-3 часа выставляем миску с очередной порцией высококалорийной молочной смеси», - сообщили сотрудники центра.

При этом малышке продолжают делать инъекции антибиотиков: лечение еще не завершено. Однако Кнопка проявляет характер: когда ей делают уколы, активно вырывается, царапается и даже пытается укусить.

Малышка пока содержится отдельно от других косолапых обитателей центра. Днем ее выставляют в просторной клетке на свежий воздух под солнышко, что ей на пользу, а ночует и живет она в своем личном медвежьем домике. Кормят усиленно, чтоб догоняла своих мохнатых сверстников.

Пока Кнопа содержится отдельно от остальных медвежат. Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот

«К счастью, все сложилось очень удачно, сейчас Кнопа уже ест, и это дает надежду, что она начнет набирать вес и догонять сверстников по своим размерам. Ну а пока мы продолжаем лечение, наблюдаем и тихонечко радуемся положительной динамике», - комментируют сотрудники центра.

НА ЗАМЕТКУ

Центр по спасению медвежат-сирот в Торопецком крае (биостанция «Чистый лес») создал выдающийся учёный-биолог и просто замечательный человек Валентин Пажетнов. Он посвятил большую часть своей жизни изучению бурого медведя и разработал уникальную методику выхаживания осиротевших медвежат без привыкания животных к человеку для их возвращения в дикую природу.

Валентина Пажетнова не стало в 2021 году, он трагически погиб на рыбалке. Центром продолжают заниматься его родные и близкие: сын с женой и внук.

Центр является негосударственной и некоммерческой организацией и существует на пожертвования и спонсорскую помощь. В этом году его деятельность поддержана грантом Президентского фонда природы.