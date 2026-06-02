Большие перспективы: Тверская область ожидает многого от ПМЭФ-2026

Завтра, 3 мая, стартует очередной, уже 29-й по счету Петербургский международный экономический форум. За прошлые годы участия в нем наш регион заключил на этой площадке множество соглашений и договоров, вылившихся в новые производства и рабочие места в Верхневолжье, реализацию разнообразных инфраструктурных и других проектов. На ПМЭФ-2026 тверская делегация едет также с большими перспективными планами. Верхневолжье будет представлять на форуме лично глава региона Виталий Королев.

Напомним, что в прошлом году тверская делегация подписала на форуме 17 соглашений на 91,5 млрд рублей инвестиций по реализации проектов с более 8 тыс. новых рабочих мест. В этот раз у властей региона во главе с Виталием Королевым также очень высокие ожидания от ПМЭФ. Дело в том, что форуму предшествовала большая работа и тверская делегация отправится туда с очень серьезным портфелем достигнутых договоренностей и проектов.

С момента назначения Президентом РФ на должность руководителя области Виталий Королев провел множество важных деловых встреч, открывающих перспективы для новых горизонтов развития областной экономики, муниципалитетов и Верхневолжья в целом.

Глава региона встречался с зампредами Правительства РФ Александром Новаком и Дмитрием Чернышенко, полпредом президента в ЦФО Игорем Щеголевым, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэем, основательницей Wildberries и главой РВБ Татьяной Ким, председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, главой Сбербанка Германом Грефом и почти со всеми федеральными министрами. В январе-феврале Виталий Королев вошел в топ-8 индекса плотности международных контактов глав регионов, а в апреле - в топ-3 плотности федеральных контактов. Конкретные результаты этих встреч мы увидим совсем скоро на форуме.

К примеру, возможно закрепление соглашения о сотрудничестве между нашим регионом и компанией РВБ. В частности, по поводу того, чтобы Тверская область стала пилотным регионом по созданию центра для предпринимателей.

Конечно же, ожидается подписание ряда соглашений по развитию или реализации инвестпроектов в различных секторах экономики.

Известно, что у тверской делегации на форуме распланировано несколько десятков встреч и переговоров. В том числе есть требующие подтверждения заделы по строительству нескольких спортивных и туристических объектов, по созданию новых производств на площадках технопарков региона. Ожидается и подписание соглашений международного характера, вполне возможно, с представителями китайского бизнеса, учитывая возрастающие торгово-промышленные связи Верхневолжья и КНР. Тут не лишне напомнить, что глава Тверской области Виталий Королев и чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй в феврале в Москве уже обсуждали вопросы торгово-экономического сотрудничества КНР и нашего региона.

В планах также - переговоры Виталия Королева и тверской делегации с руководством и представителями таких мощных отечественных корпораций, как «Росатом», СБЕР, «Яндекс».

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Учредитель ГК «Регионстрой» Владислав Станиславский:

- Я уже несколько лет участвую в Петербургском международном экономическом форуме, контактирую с разными регионами. Мы занимаемся строительством индустриальных парков. В вашем регионе нами уже реализован один проект - рядом с Тверью построен небольшой индустриальный парк. Проект оказался успешным, наше взаимодействие с регионом расширяется, и уже на этом форуме мы будем подписывать соглашение об инвестициях в новый проект - создание там же рядом нового индустриального парка с холодильным хабом. Планируемый объем инвестиций - от одного до полутора миллиардов рублей. Проект перспективный, Тверская область имеет очень выгодное положение в плане логистики (рядом с Московской областью), и в целом, я считаю, это динамично развивающийся регион.