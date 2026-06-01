Общество1 июня 2026 13:57

На фронт рвался с первых дней войны. В Твери умер участник Ржевской битвы Иван Кладкевич

Александр ЖМУЛИН
Ветеран скончался на 102 году жизни.

Фото: ПТО.

Не стало Ивана Евгеньевича Кладкевича. Участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Тверской области умер на 102-м году жизни.

Иван Кладкевич родом из Беларуси. Появился на свет 20 августа 1924 года в деревне Рудное Гомельской области. Война застала 17-летнего Ивана в Ленинграде, где он учился на электромонтера. Юноша рыл окопы, внося вклад в подготовку города на Неве к обороне. А в сентябре 1941-го он оказался в числе тех, кого эвакуировали на Урал. Там Иван трудился на знаменитом Магнитогорском металлургическом комбинате. Иван Кладкевич вспоминал, что с первых дней войны рвался на фронт, но до поры до времени не позволял юный возраст.

Ветеран рассказывал «КП»-Тверь», что в июне 1942 года дождался - его отправили в Златоустовское пулеметное училище, и после ускоренного курса обучения уже в декабре 1942-го Иван Кладкевич оказался в горниле страшной Ржевской битвы.

«Говорили, что будем воевать под Сталинградом. Но разгрузились мы на Ржевско-Вяземском направлении», - вспоминал Иван Евгеньевич.

Иван Кладкевич (второй слева) с однополчанами в Германии, город Шверин. 1945 год.

С декабря 1942-го по январь 1943 года он, будучи командиром станкового расчета пулемета, воевал в составе 99-го Гвардейского стрелкового полка 32-й Гвардейской стрелковой дивизии. Рассказывал нам, что был достаточно щуплым и, чтобы легче было обращаться с пулеметом, придумал поставить его на лыжи.

В одном тяжелом бою немцы накрыли расчет Ивана Кладкевича миной. Его товарищи-бойцы погибли, а он оказался жестоко ранен осколками в ноги - они были переломаны. Молоденький командир половину суток пролежал на снегу. Как выжил, сам не понимает...

После госпиталей и трех операций Иван Кладкевич, несмотря на такое тяжелое ранение, смог вернуться на фронт. Участвовал в освобождении Орши, Витебска. А 1 апреля 1944-го война для него закончилась. Командир полка отправил его учиться в 1-е Киевское артиллерийское училище. Возможно, спас жизнь тем самым. Так говорил сам фронтовик спустя годы.

Уже в мирное время Ивану Евгеньевичу довелось послужить в Германии и на Дальнем Востоке. В 1968 году после увольнения в запас офицер вместе с семьей переехал в Калинин, то есть в Тверь. Наш город стал для него родным. Тут он работал инженером по технике безопасности, начальником штаба гражданской обороны на разных предприятиях. А уже на пенсии присоединился к ветеранскому движению, много встречался со школьниками, студентами, делился опытом, воспоминаниями.

30 июня 2020 года Иван Евгеньевич стал одним из почетных гостей-фронтовиков на торжественном открытии Ржевского мемориала Советскому солдату.

Иван Евгеньевич Кладкевич награжден орденами Почета, Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За боевые заслуги». В 2024 году удостоен ордена Александра Невского за активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Мне повезло пообщаться с Иваном Евгеньевичем. Он запомнился мне как доброжелательный, отзывчивый человек. Небольшого роста мужчина, но большой воин, настоящий верный сын своей Отчизны.

Глава региона Виталий Королев выразил соболезнования родным и близким фронтовика.

«Ушел из жизни легендарный Иван Кладкевич. «Гвардии рядовой Великой Отечественной», как скромно и просто он называл сам себя. Так называются мемуары Ивана Кладкевича о пережитом во время войны. Книга эта стоит на полке в моем рабочем кабинете: тяжелое, страшное и очень честное повествование. Иван Евгеньевич был в общении скромным, мудрым и необыкновенно теплым человеком. Грудь в медалях и орденах, звание почетного гражданина Тверской области - трудно найти того, кто бы его не знал. Все знали, уважали, любили. Восхищались. А он при этом оставался простым и доступным и до последнего дня встречался со школьниками и студентами, не жалуясь на болячки. Мы, руководители, шли к нему за мудрым мнением. Спасибо Вам, Иван Евгеньевич, от себя лично и от всех предшественников за те мудрые советы, которые Вы нам давали. Говоришь с ним и понимаешь: вот так нужно любить Родину, любить людей», - отметил в посте в своем в канале в мессенджере МАХ Виталий Королев.

Прощание с Иваном Евгеньевичем Кладкевичем состоится 3 июня. Отпевание пройдет в 11 часов в церкви в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (ул. А. Дементьева, 1), гражданская панихида – в 12 часов в ДК «Химволокно».