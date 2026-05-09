Парад Победы в Ржеве 9 мая 2026: прямая онлайн-трансляция

В самом Ржеве состоится Парад Победы, а к мемориалу Советскому солдату в этот день возложат цветы. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Город воинской славы Ржев открывает торжества в честь 81-й годовщины Великой Победы в Тверской области. Парад Победы 9 мая 2026 года начнётся там в 8:30 утра. Войска Ржевского гарнизона торжественно прошествуют по Советской площади. Трансляцию парада можно посмотреть здесь. Также в Ржеве запланированы другие праздничные мероприятия.

Цветы в День Победы в Ржеве возложат к мемориалу Советскому солдату, стеле «Ржев – город воинской славы», обелиску, построенному в память об освободителях Ржева, и Вечному огню на Соборной горе.

Напомним также, что в этом году шествие Бессмертного полка состоится в онлайн формате.

Ржев был оккупирован фашистскими захватчиками долгих семнадцать месяцев. Практически всё время вокруг него не стихали жестокие бои. 3 марта 1943 года Ржев и Ржевский район были освобождены.

Кровопролитнейшая Ржевская битва (четыре наступательные операции Красной армии на Ржевско-Вяземском выступе), длившаяся с 5 января 1942 года по 23 марта 1943 года, имела огромное значение в истории Великой Отечественной. Она отодвинула линию фронта от Москвы и стала для многих символом непревзойдённой силы духа и мужества защитников Отечества.