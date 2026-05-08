В Тверской области организуют онлайн-трансляции «Бессмертного полка»

В этом году Тверская область вошла в число регионов, где главная акция Дня Победы пройдет в онлайн-формате. Фото: ПТО.

В этот День Победы в регионе акция «Бессмертный полк» будет проводиться в онлайн-формате с трансляциями на разных ресурсах. Такое решение ради безопасности принял глава Тверской области Виталий Королев.

«Но это не помешает нам всем вместе вспомнить героев Великой Отечественной войны – фронтовиков и тружеников тыла, тех, кому мы обязаны жизнью, тех, кто сохранил для нас нашу великую страну. 9 мая в память о великом подвиге поколения Победителей цифровое шествие объединит миллионы их потомков! Сам обязательно буду участвовать и призываю всех жителей нашего региона принять участие в онлайн-акции «Бессмертный полк»», – сообщил Виталий Королев 4 мая в своем канале в МАХ.

Онлайн-трансляция акции «Бессмертный полк» начнется с 12 часов 9 мая на телеканале «Тверской проспект – Регион», а также на сайте и в группах областного правительства в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, трансляции организуют на уличных экранах в Твери (на площади Михаила Тверского и у Обелиска Победы), в Ржеве, Зубцове, Белом и Бологом.

Поделиться историей о своих родственниках, сражавшимся с врагом в годы Великой Отечественной войны, жители Верхневолжья могут и на своих страницах в соцсетях. Также в Твери исторического парка «Россия – Моя история» проводится акции «Стена памяти». Там установлен стенд, на котором можно разместить портрет родственника-героя.

Подробности о федеральной акции представлены на ресурсах «Бессмертного полка России»:

https://vk.com/wall-99626804_477618

https://ok.ru/polkrussia/topic/157469075811742

https://dzen.ru/video/watch/69e9d319ac73035ef1b3e7d9

https://max.ru/polk_russia/AZ25ZECkFaM

https://t.me/polk_russia/13056