День Победы в Твери и области 9 мая 2026: программа праздника, расписание мероприятий

В Тверской области на празднование Дня Победы 9 мая приготовлена насыщенная программа мероприятий. Центральными площадками праздника станут города воинской славы Тверь и Ржев, города воинской доблести Зубцов и Белый, город трудовой доблести Бологое.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ДНЯ ПОБЕДЫ 9 МАЯ 2026 В ТВЕРИ И РЖЕВЕ

Начнется празднование 9 Мая в Верхневолжье во Ржеве. Там в 8:30 пройдет парад войск Ржевского гарнизона на Советской площади. В городе состоятся церемонии возложения цветов к мемориалу Советскому солдату, стеле «Ржев - город воинской славы», обелиску героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и Вечному огню на Соборной горе, пройдут праздничные патриотические концерты.

В областной столице праздничные мероприятия стартуют в 9:00 с акции «Вальс Победы» на площади Победы.

В 10:00 на уличных больших экранах в Твери на площади Михаила Тверского и у обелиска Победы, а также в городах Ржев, Зубцов, Белый и Бологое все желающие смогут посмотреть прямую трансляцию Парада Победы на Красной площади в Москве.

В 11:00 на площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского в столице Верхневолжья начнется торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона. Запланированы церемонии возложения цветов к обелиску Победы и Вечному огню, стеле «Тверь - город воинской славы» и другим памятным местам.

Предусмотрены прямые трансляции прохождений войск в Твери и Ржеве на телеканале «Тверской проспект - Регион», на официальном сайте и в аккаунтах в социальных сетях правительства Тверской области, в средствах массовой информации.

Возле обелиска Победы с 12:00 до 22:00 запланирована праздничная программа с песнями и танцами (6+). В 12:00 там начнется концерт артистов и ансамблей Тверской областной филармонии, в 12:45 - творческих коллективов региона. В 18:00 выступит певица Валентина Бирюкова.

В 18:45 у обелиска также пройдет акция «Молодежь помнит».

В 19:00 будет объявлена минута молчания. После нее начнется концерт «За великую силу, за нашу Россию!» с участием певца Максима Лидова, Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск России и других творческих коллективов.

ФЕЙЕРВЕРК В ТВЕРИ И ОБЛАСТИ 9 МАЯ 2026 ГОДА

Традиционно праздник закончится под залпы фейерверков. Они прогремят в 22:00 в городах воинской славы, воинской и трудовой доблести.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В ТВЕРИ 9 МАЯ 2026 ГОДА

В этот раз акцию памяти по решению главы региона ради безопасности проведут в Верхневолжье в онлайн-формате. Живых шествий не будет.

Трансляция цифрового шествия «Бессмертного полка» начнется в 12:00 на телеканале «Тверской проспект - Регион», на сайте и в аккаунтах областного правительства в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на ресурсах местных СМИ, на уличных экранах, расположенных в Твери на площади Михаила Тверского и у обелиска Победы, а также в Ржеве, Зубцове, Белом и Бологое.

Также присоединиться к цифровому шествию с 12:00 можно на портале 2026.polkrf.ru.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ 9 МАЯ 2026 ГОДА

Власти региона напоминают жителям и гостям нашей области о правилах безопасности в общественных местах на массовых праздничных мероприятиях.

Необходимо не допускать действий, создающих опасность для окружающих, не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей, нельзя использовать плакаты и иную пропагандистскую продукцию, проносить запрещенные предметы и вещества, в том числе оружие, колющие и режущие предметы, распивать спиртное.

Парковать автотранспорт следует только в специально отведенных местах.