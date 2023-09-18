11 тысяч жителей посёлка Редкино три недели сидят без горячей воды

Только и остаётся, что тазами греметь... Фото: Амир Закиров

Посёлок Редкино Конаковского района Тверской области и все его 11 тысяч жителей без малого три недели сидят без горячей воды. Отключили её аккурат с началом учебного года. В посёлке развесили объявления, которые местное население повергли в уныние: горяченькой не будет до 25 сентября.

«КП»-Тверь» об этой ситуации уже писала. 1 сентября нам даже удалось дозвониться до местной администрации, хоть и с трудом. Там нас уверили: 25 сентября - это крайний срок. Горячую воду людям дадут в течение нескольких дней, если всё пойдёт хорошо. Очевидно, не пошло.

Сентябрь перевалил за половину, дома постепенно остывают, о включении отопления пока ничего конкретного не говорят. Как живётся людям без горячей воды сейчас - вопрос риторический.

Отметим, что отключение это неплановое. Планово горячую воду в посёлке уже в этом году отключали. Официальную версию причин, вызвавших эти, мягко говоря, коммунальные неудобства, «КП»-Тверь» ранее озвучил исполняющий обязанности главы администрации Редкино Александр Яшков.

- Старая организация - ОАО «ЖКХ Редкино» - прекратила работу 1сентября. Приступила к работе новая обслуживающая организация - МУП «ЖЭК Редкино». Но часть персонала, обеспечивавшего работу котельной, в новую организацию не перешла,поэтому безопасно эксплуатировать котельную стало невозможно, - сообщил нам чиновник и заверил, что кадровая проблема активно решается, а в остальном котельная в порядке,и все необходимые ресурсы имеются.

Через две с половиной недели после этого разговора разгневанные жители посёлка рассказали нам о своём видении ситуации.

- Все они (местные чиновники и депутаты. - Ред.) прекрасно знали, что зарплату не повышают работникам котельной, что запчасти для неё надо приобретать заранее. Что «ЖКХ Редкино» проходит процедуру банкротства и денег нет. Что сама котельная уже на ладан дышит и работала только благодаря хорошему руководителю - начальнику котельной. Говорят, что он отказался переходить в новую организацию, но мы слышали, что ему и не предлагали. Он был как кость в горле, потому что тряс всех по части обеспечения котельной, - поделился с «КП»-Тверь» местный житель, попросивший не называть его имени.

Мужчина также рассказал, что от этой редкинской котельной питаются не только дома, но и школа №3, а также местные предприятия, одно из которых работает на военпром, а второе выпускает лекарства. И вишенка на торте: от этой самой злосчастной котельной зависит работа местной бани. Так что посельчанам, в чьих домах нет собственного водонагревателя, остаётся лишь зарастать грязью или рисковать простудиться, намываясь всей семьёй в тазиках.

Жители посёлка хотят, чтобы на эту ситуацию обратила внимание прокуратура. Вопросы они задают здравые. Банкротство предприятия - дело не одного дня и случается не внезапно. Если сейчас ответственные чиновники рапортуют, что ведут работу по стабилизации ситуации, решают кадровые и какие-то ещё вопросы, почему было не начать делать всё это заранее? Зачем ждать, пока пресловутый жареный петух в темечко клюнет?

Что до официальных обещаний, то теперь на вопросы жителей местная администрация несколько расплывчато отвечает, что работа котельной будет возобновлена в третьей декаде сентября.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Твери жители многоквартирного дома больше двух месяцев живут без газа. Дом №39 по проспекту Ленина - большая четырёхэтажная «сталинка» на восемь подъездов. Здание отключили от голубого топлива после обслуживания газового оборудования, проведённого 13 июля.

Газовщики тогда объяснили жильцам: дом отключили на неопределённый срок из-за неудовлетворительного состояния системы вентиляции и отсутствия тяги. Почистите вентиляционную систему - дадим газ. По вопросу прочистки вентиляционных каналов газовщики велели обращаться в УК.

Управляющая компания пообещала жильцам привести вентиляцию в порядок. Но, как сообщила «КП»-Тверь» одна из жительниц, до сих пор ничего не сделано. И люди вынуждены решать проблему кто как может. Некоторые даже используют дома газовые баллоны. А ну как рванёт?