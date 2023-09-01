В посёлке Редкино Тверской области с началом учебного года отключили горячую воду

Какое-то время придётся мыться в тазике... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посёлок городского типа Редкино, что в Конаковском районе Тверской области, 1 сентября остался без горячей воды. Об этом «КП»-Тверь» сообщили местные жители.

Об отключении предупредили: «С 00:00 часов 01.09.2023 года котельная посёлка Редкино останавливается. Горячее водоснабжение населения будет прекращено. Ориентировочный срок остановки котельной - до 25.09.2023», - гласили вывешенные объявления.

Жители посёлка возмутились, и понять их можно. 25 дней без горячей воды осенью, когда похолодать может в любой день, да и дети в школы-сады чистыми должны ходить… Живут в посёлке, кстати, около 11 тысяч человек. И плановое отключение уже было в этом году, припомнил в разговоре с «КП»-Тверь» житель посёлка.

Чтобы узнать, что случилось с котельной в Редкино, «КП»-Тверь» обратилась в местную администрацию. Оказалось, никакой коммунальной катастрофы нет: проблема в организационно-кадровых вопросах.

- Срок, обозначенный в объявлениях, 25 сентября, - это самый пессимистичный прогноз. Если всё пойдёт хорошо, то котельная заработает уже на следующей неделе, - заверил нас исполняющий обязанности главы администрации Редкино Александр Яшков.

- А что всё-таки с котельной случилось?

- 1 сентября приступила к работе новая обслуживающая организация - МУП «ЖЭК Редкино». Старая организация - ОАО «ЖКХ Редкино» - прекратила работу. Часть персонала, обеспечивавшего работу котельной, в новую организацию не перешла. МУП временно остался без руководителя. Проблема решается. Сразу откликнулись МинэнергетикиТверской области и администрация Конаковского района. К нам прислали квалифицированного специалиста. Сейчас он знакомится с персоналом, оборудованием. Назначена общая встреча для окончательного решения кадрового вопроса, приглашения специалистов. Работа спланирована.

Александр Яшков также уточнил, что в остальном проблем нет. Имеются подрядчики, есть необходимые ресурсы. Остаётся надеяться, что котельная действительно скоро заработает. Об этом нас наверняка известят жители посёлка.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Проблемы с горяченькой есть и в областной столице. В соцсетях на отсутствие горячей воды жалуются жители микрорайона Мигалово. Плановое отключение там уже давно закончилось, но вода в краны так и не вернулась. В районной группе местные делятся безрадостными новостями: «Отключение опять продлили, воду не ждите».

Как пояснили в «Тверской генерации», куда также обратилась «КП»-Тверь», от горячей воды на настоящий момент из-за локальных проблем действительно могут быть отключены отдельные дома. В целом же микрорайон запитан.

Точной информацией, когда вода вернётся во все дома, мы пока не располагаем. По каждому конкретному случаю жителям лучше выяснять ситуацию отдельно. Телефоны «Тверской генерации»: 8 (4822) 50-62-60, 50-62-59.