Жители дома по проспекту Ленина в Твери два месяца живут без газа

На трубы в подъездах поставили заглушки после обслуживания газового оборудования Фото: Алина ПЕТРОВА

Жители многоквартирного дома №39 по проспекту Ленина в Твери почти два месяца живут без газа в квартирах. На трубы в подъездах поставили заглушки после обслуживания газового оборудования, проведенного 13 июля.

Как тогда жильцам объяснили, весь дом отключили от газоснабжения на неопределенный срок по причине неудовлетворительного состояния системы вентиляции и отсутствия тяги.

В течение двух месяцев УК обещала вентиляцию почистить, но работы, по мнению квартиросъемщиков, так и не были проведены.

Жильцы пока находятся в недоумении и выходят из ситуации по-своему: покупают электроплитки, устанавливают в квартирах газовые баллоны, и ждут, что подачу газа возобновят в ближайшее время.