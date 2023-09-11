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НовостиОбщество11 сентября 2023 13:52

Жители дома по проспекту Ленина в Твери два месяца живут без газа

В многоквартирном доме по проспекту Ленина в Твери два месяца назад отключили газ из-за неработающей вентиляции
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На трубы в подъездах поставили заглушки после обслуживания газового оборудования

На трубы в подъездах поставили заглушки после обслуживания газового оборудования

Фото: Алина ПЕТРОВА

Жители многоквартирного дома №39 по проспекту Ленина в Твери почти два месяца живут без газа в квартирах. На трубы в подъездах поставили заглушки после обслуживания газового оборудования, проведенного 13 июля.

Как тогда жильцам объяснили, весь дом отключили от газоснабжения на неопределенный срок по причине неудовлетворительного состояния системы вентиляции и отсутствия тяги.

В течение двух месяцев УК обещала вентиляцию почистить, но работы, по мнению квартиросъемщиков, так и не были проведены.

Жильцы пока находятся в недоумении и выходят из ситуации по-своему: покупают электроплитки, устанавливают в квартирах газовые баллоны, и ждут, что подачу газа возобновят в ближайшее время.