Эвакуатор увозит гастрольный автобус Михаила Круга в ремонт. Фото: VK/ Ольга Круг

Гастрольный автобус звезды шансона Михаила Круга увезли на реставрацию. 5 сентября в Твери от дома шансонье на улице Освобождения его забрал эвакуатор.

- После реставрации будет как новый, - сообщила сестра Михаила Круга Ольга Медведева.

Минивэн Ford, на котором гастролировал знаменитый шансонье со своей группой «Попутчик», стоял во дворе дома с 2006 года. И, признаться, в последнее время был не в лучшей форме: колеса сдулись, краска по бортам начала отходить.

Поклонники творчества Круга встретили новость с воодушевлением.

«История должна жить!» - пишут люди в соцсетях.

К слову сказать, Тверь у многих россиян ассоциируется именно с именем Круга. Сюда до сих пор едут поклонники шансонье со всей страны. У памятника певцу всегда свежие цветы, приезжают и к дому.

На борту микроавтобуса шансонье нарисован нотный стан и аббревиатура МК (Михаил Круг). Это не просто ноты, на машине - та самая фраза, которая принесла ему всенародную известность: «Жиган-лимон, мальчишка симпатичный…», начало припева из заглавной песни первого студийного номерного альбома Круга.

Альбом «Жиган-лимон» завоевал просто невероятную популярность. Он был записан в 1993 году, и песни с него звучали едва ли не из каждого второго окна, ларька, машины. Любите вы шансон или нет, но «Девочку-пай», «Кольщика» и, конечно, «Жигана-лимона» слышали наверняка.

Альбом стал судьбоносным. О Круге и его группе «Попутчик» узнала вся страна. В общем, эта мелодия написана на борту автобуса совершенно оправданно.

Михаила Круга убили 1 июля 2002 года. Его хотели припугнуть, да перестарались тверские бандиты… Певец скончался в самом расцвете - в сорок лет. Окончательная точка в деле об убийстве шансонье была поставлена лишь в сентябре 2019 года. Киллером, застрелившим певца, оказался член банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов по кличке Весел. К моменту окончания расследования он был уже давно мертв: подельники не смогли простить ему смерть звезды шансона.

Члены банды «волков» давно отбывают пожизненные сроки, время от времени признаваясь всё в новых преступлениях. Сейчас суд рассматривает очередное уголовное дело , в котором фигурируют «волки».

Кстати, у некоторых музыкантов группы «Попутчик» судьба сложилась не менее трагично , чем у Михаила Круга.

На борту автобуса ноты из песни «Жиган-лимон», которая сделала Михаила Круга знаменитым. Фото: Иван ПУЧКОВ, Николай ЛОТОЕВ