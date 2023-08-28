В какие кружки и секции можно бесплатно записать ребёнка в Твери

Может быть именно кружок поможет юному таланту найти свой путь! Фото: Сергей ГАПОН

Всем родителям, размышляющим, как всесторонне развить своё талантливое чадо, поможет справочник бесплатных кружков и секций, который составила «КП»-Тверь».

Отметим, что в Тверской области работает специальный сайт: «Навигатор дополнительного образования детей». Там можно выбрать свой город и поставить галочку в графе «кружки на бесплатной основе». Но в случае с Тверью пока на данном сайте отображается только информация о бесплатных кружках, работающих при школах, гимназиях и некоторых детских садах.

И напомним: некоторые платные кружки в Твери и области можно оплатить сертификатом дополнительного образования. Подробнее об этом писала «КП»-Тверь».

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ

Тверь, улица Дарвина, 3.

Тел. (4822) 34-26-42,

www.dtdm69.ru

В наступающем учебном году во Дворце творчества детей и молодёжи работает большое количество бесплатных кружков. Кроме нижеперечисленных, в ДТДМ также есть программы по психолого-педагогической, адаптационной и коррекционной подготовке для детей разных возрастов, с 4, 5,10 и 13 лет, в том числе занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Хореография

Образцовый театр танца «Романтики» (7-15 лет).

Хореографическая студия «Сияние» (с 8 лет).

Образцовая студия хореографического искусства «Атмосфера» (для детей разных возрастов с хореографической подготовкой).

Театр

Образцовый театр-студия «Мистерия» (9-12 лет).

Музыка, вокал

Общеразвивающие музыкальные занятия для детей и подростков с ограниченными возможностями «Нота радости» (с 6 лет).

Вокальный ансамбль «Piano» (с 7 лет).

Ансамбль народной песни «Забава» (с 8 лет, без прослушивания).

Студия авторской песни «Созвучие» (с 8 лет).

Вокально-инструментальный ансамбль «7-я нота» (с 9 лет).

Инструментально-шумовой ансамбль «AZART» (с 10 лет).

Ансамбль ударных инструментов (с 10 лет).

Обучение игре на гитаре (с 10 лет).

Студия гитарной музыки «Ривьера» (с 10 лет).

Лаборатория гитаристов «Парангон» (с 10 лет).

Обучение игре в эстрадном ансамбле (ансамбль «Элой», с 11 лет).

Астрономия

Астрономическое объединение «Алькор» (с 7 лет).

Фольклор

Общеобразовательные занятия по народному декоративно-прикладному творчеству для детей с ограниченными возможностями «Фольклор - детям» (с 6 лет).

Фольклорная студия «Русичи» (с 7 лет).

Ансамбль ложкарей «Скоморошинка» (с 7 лет).

Ансамбль русских народных инструментов «Веселая карусель» (с 8 лет).

Спорт

Подготовительная группа народного танцевально-акробатического коллектива «Каскад» (с 6 лет, на конкурсной основе).

Коллектив чирлидинга «Высота» (с 7 лет).

Народный танцевально-акробатический коллектив «Каскад» (с 7 лет).

Коллектив художественной гимнастики «Вдохновение» (с 7 лет).

Секция дзюдо (с 7 лет).

Коллектив по мини-футболу «Пантера» (с 7 лет).

Секция шашек (с 7 лет).

Секция шахмат (с 8 лет).

Секция настольного тенниса (с 8 лет).

Секция дартс (с 8 лет).

Секция спортивного ориентирования (с 9 лет).

Секция гиревого спорта (с 13 лет).

Декоративно-прикладное творчество

Творческая мастерская художественной обработки древесины «Живое дерево» (с 5 лет).

Авторская кукла. Базовый уровень (с 9 лет).

Арт-студия «Фантазия», декорирование различных материалов. Базовый уровень (с 8 лет).

Студия вязания крючком «Клубочки» (с 8 лет).

Арт-студия «Рыжий кот», декор и дизайн предметов интерьера (с 8 лет).

Студия творчества из бумаги «Радуга», плетение из бумажной лозы с оформлением в технике квиллинг. Базовый уровень (с 8 лет).

Мастерская архитектуры и дизайна (с 7 лет).

Техническое творчество

Начальное техническое моделирование. Базовый уровень (с 7 лет).

Автомоделизм. Радиоуправление (с 8 лет).

Мастерская судомоделирования (с 10 лет).

Мастерская радиотехники и электроники (с11 лет).

Программирование

Лаборатория компьютерного моделирования, программирование роботов (с 13 лет).

Программирование. Базовый курс (с 15 лет).

Фотоискусство

Молодёжная фотостудия «Тверь», художественная фотография (с 10 лет).

ИЗО

Студия изобразительного искусства «Ультрамарин» (с 7 до 8 лет).

Журналистика

Студия «Юный журналист», детская и юношеская журналистика (с 11 лет), интернет-журналистика (с 12 лет).

Русский язык

Коллектив «Весёлая грамматика» (с 7 лет).

ДК «СИНТЕТИК»

Тверь, посёлок Химинститута, 31.

Тел. (4822) 53-20-86,

www.dk-sintetik.ru

Бесплатные кружки:

Вокальная студия «Красиво петь» (от 5 лет).

Студия развития творческого интеллекта у детей «Креативка» (от 6 лет).

Детский фольклорный коллектив народного творчества «Подсолнухи» (от 7 лет).

Студия современного танца «ЭМОЦИИ» (от 7 лет).

Студия творческого развития «Ваниль» (рисование, от 9 лет).

Студия чирлидинга «Розовая Пантера - Юниоры» (от 10 лет).

Детский хореографический ансамбль «Сюрприз-Премиум» (от 12 лет).

Вокально-инструментальный ансамбль «КОНГУСТО» (от 12 лет).

ДК «ЗАТВЕРЕЦКИЙ»

Тверь, ул. Академика Туполева, 105.

Тел. (4822) 52-87-90,

zatvereckiy.nubex.ru

Бесплатные кружки:

Студия вокала «Арт-движение» (дети от 6 лет и подростки).

Студия эстрадного вокала «Хочу петь» (от 6 лет).

Студия музыкального творчества «Лира» (от 6 до 11 лет).

Театральная студия «Фантазёры» (от 6 до 14 лет).

Вокально-эстрадная студия «Затверечье» (от 7 лет).

Курсы бумагопластики «Своими руками» (от 7 до 10 лет).

Детский фольклорный ансамбль «Зоренька» (от 7 до 12 лет).

Мастерская «Робототехник» (от 7 до 12 лет).

Мажорет-студия «Авангард» (разные возрастные группы от 8 до 18 лет).

Кинофотостудия «Фокус» (от 10 лет).

Хореографическая студия «Аллегро» (от 10 лет).

Ансамбль танца «Вересень» (от 10 лет).

Ансамбль танца «Грёзы» (от 10 лет).

В бесплатные студии вокала, а также в некоторые хореографические студии ребят принимают по результатам прослушивания.

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «ИСТОКИ»

Тверь, Петербургское шоссе, 95, строение 1.

Тел.: +7 (920) 680-69-41,

www.istoki-art.ru

Бесплатные кружки:

Детская фольклорная студия «Жили-были» (5-16 лет).

Танцевальный коллектив «Притяжение» (7-15 лет).

ИЗО-Студия «Семицветик» (7-17 лет).

Студия творческого развития «Бисер» (хореография, 8-15 лет).

Студия дизайна «АРТ-Лаборатория» (10-17 лет).

ДК «ХИМВОЛОКНО»

Тверь, пл. Гагарина, 1.

Тел.: (4822) 32-02-27, 35-84-52,

дк-химволокно.рф

Бесплатные кружки:

Детский коллектив «Деревянные ремёсла» (от 7 лет).

Народный самодеятельный коллектив вокальный ансамбль «Росинки» (от 12 лет).

Народный самодеятельный коллектив шоу-балет «Трэвел» (от 12 лет).

«ДК ПОСЁЛКА ЛИТВИНКИ»

Тверь, пос. Литвинки, 1.

Тел.: (4822) 30-34-67,

www.dk-litvinki.ru

Бесплатные кружки:

Хореографическая студия «Лунатики» (от 3-4 лет).

Образцовая вокальная студия «Ассоль» (от 4 лет).

Образцовый фольклорный ансамбль «Родничок» им. М. В. Кувшиновой (4-17 лет).

Хореографическая студия «Триумф» (от 5 лет).

Образцовая детская студия «Лукоморье» (декоративно-прикладное искусство, от 5 лет).

Самбо (5-18 лет).

Образцовая детская студия «Лукоморье ИЗО» (от 6 лет).

Театральная студия «Маска» (6-17 лет).

Студия народного танца «Задоринка» (от 7 лет).

Студия современного танца «Брейк-данс» (от 7 лет).

Хореографическая студия «Орион» (от 8 лет).

Студия современного творчества «ПРО-движение» (блогинг и организация мероприятий, от 10 лет).

СПОРТШКОЛЫ

В Твери есть 11 государственных детских спортивных школ и муниципальная спортивная школа «Лидер». Занятия в этих школах бесплатные. Но, чтобы попасть туда, нужно пройти отбор.

В субботу, 2 сентября, в Твери состоится Единый день записи в спортивные школы. С 10 до 12 часов в спорткомплексе «Юбилейный» тренеры будут ждать будущих спортсменов.

Единый день записи ориентирован на детей в возрасте от 6-7 лет, которые могут претендовать поступить в спортшколу на бюджетное место, а также детей от 4 до 6 лет, которые могут заниматься общефизической подготовкой с элементами выбранного вида спорта.

Спортивные школы:

Комплексная спортивная школа олимпийского резерва №1 имени олимпийского чемпиона В.А. Капитонова. Тверь, ул. Орджоникидзе, д.51а. Телефоны: (4822) 58-74-10, 32-89-25, www.ksdusshor.ru

Комплексная спортивная школа олимпийского резерва №2. Тверь, ул.1-я Садовая, д.3. Телефон: (4822) 39-62-05,www.kshor2.tver.sportsng.ru

Спортивная школа олимпийского резерва по видам единоборств. Тверь, Краснофлотская наб., д.3. Телефон: (4822) 34-51-68, vk.com/edinoborstvatver

Спортивная школа олимпийского резерва по ледовым видам спорта имени олимпийского чемпиона Ю.М. Михайлова. Тверь, Краснофлотская наб., д.3. Телефоны: (4822) 42-01-90, 42-91-34,www.lvstver.ru

Спортивная школа олимпийского резерва по футболу. Тверь, ул. Вокзальная, д.7 (стадион «Юность»). Телефоны: (4822) 34-27-89, 34-27-89, www.tfs69.ru

Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею. Тверь, Краснофлотская наб., д.3. Телефон: (4822) 34-44-71,www.sdusshorhok.tver.sportsng.ru

Спортивная школа олимпийского резерва по видам гребли имени олимпийской чемпионки А.Серединой. Тверь, Борисоглебская пристань. Телефон: (4822) 42-73-96, www.rowing-tver.ru

Спортивная школа олимпийского резерва по игровым видам спорта. Тверь, Краснофлотская наб., д.3. Телефоны: (4822) 34-51-25, 34-50-13, www.sportigr69.ru

Спортивная школа олимпийского резерва по боксу и кикбоксингу. Тверь, Двор Пролетарки, д. 93. Телефон: (4822) 47-70-20, vk.com/public21908752

Спортивно-адаптивная школа. Тверь, Краснофлотская наб., д.3а. Телефон: (4822) 41-60-14, www.sash-tver.ru

Школа высшего спортивного мастерства. Тверь, Огородный пер., 8. Телефон: (4822) 52-56-32, www.csp-shvsm-69.ru

Спортивная школа «Лидер». Тверь, ул. Достоевского, 10а. Телефон: (4822) 32-11-17,www.dusshlider.ru