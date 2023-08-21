Занятия ребёнка в кружке или секции в Твери можно оплатить сертификатом

Запись в кружки и секции стартует со дня на день.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Тверской области начала работу система оплаты дополнительного образования детей сертификатом. Официально это называется «Система персонифицированного финансирования дополнительного образования».
Что это значит? Государство закрепило за ребёнком «сертификат дополнительного образования» с определённым номиналом. Деньги эти нельзя обналичить. Но ими можно оплатить занятия ребёнка в платном кружке.
Система потихоньку начала внедряться в нашем регионе в прошлом году, и к наступающему учебному году 2023-2024 в неё уже включено немало кружков. Расскажем, как оплатить дополнительное образование вашего ребёнка сертификатом.
Каждому ребёнку от 5 до 17 лет включительно.
Сертификатом можно оплатить платные кружки, которые прошли сертификацию - проверку на качество. Их число увеличивается, но некоторые занятия всё же остаются платными, сертификат не действует. Напомним также, что бесплатные кружки и секции по-прежнему можно посещать бесплатно, сертификат для них не нужен.
Деньги с сертификата автоматически переводятся на счёт образовательной организации при заключении договора о зачислении ребёнка на занятия. Номинал сертификата определяется в часах, исходя из нормативной стоимости занятий в конкретном кружке.
Выдача ребёнку сертификата производится:
- при зачислении его на программу обучения, оплачиваемую по сертификату;
- при смене способа оплаты уже зачисленного ребёнка (если вы решили перейти с платной основы на оплату сертификатом).
Есть специальный сайт «Навигатор дополнительного образования детей Тверской области».
Здесь собрана вся информация о кружках и секциях - платных, бесплатных и тех, которые можно оплатить сертификатом.
Чтобы увидеть возможности дополнительного образования в вашем городе, на главное странице сайта (в меню слева) нужно выбрать свой муниципалитет.
Можно выставить другие фильтры: возраст ребёнка, направление обучения и так далее. Далее отсортируйте кружки по форме оплаты (платные, бюджетные и по сертификату).
Но! Когда «КП»-Тверь» тестировала сайт, вышла незадача. Система не показала ни одного кружка в Твери, который можно оплатить сертификатом. За разъяснениями мы позвонили во Дворец творчества детей и молодёжи (ДТДМ).
- Занятия по сертификату на настоящий момент возможны только у нас, - сообщили в ДТДМ.
Оказалось, работа сайта-навигатора допобразования ещё не до конца отлажена. Что ж, бывает. Чтобы узнать, какие занятия в Твери можно оплатить сертификатом, необходимо зайти на сайт Дворца творчества детей и молодёжи. Выбрать там определённый кружок (раздел «Детям и родителям», подраздел «Коллективы»). И уже на страничке каждого коллектива смотреть, бесплатные там занятия, платные или оплачиваются сертификатом.
Кружки «по сертификату» действительно есть. Им, например, можно оплатить обучение в ансамбле русских народных инструментов «Весёлая карусель», кружок автомоделирования, занятия в студии авторской куклы или курс общей астрономии.
- Обязательно смотрите на страничке коллектива график записи на занятия, чтобы не пропустить зачисление, - посоветовали также в ДТДМ.
Сертификатом можно оплатить занятия в одном кружке. Если ваш ребёнок захочет посещать ещё какие-то занятия, можно заплатить за них или выбрать бесплатный кружок - их вполне достаточно.