Занятия ребёнка в кружке или секции в Твери можно оплатить сертификатом

Запись в кружки и секции стартует со дня на день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области начала работу система оплаты дополнительного образования детей сертификатом. Официально это называется «Система персонифицированного финансирования дополнительного образования».

Что это значит? Государство закрепило за ребёнком «сертификат дополнительного образования» с определённым номиналом. Деньги эти нельзя обналичить. Но ими можно оплатить занятия ребёнка в платном кружке.

Система потихоньку начала внедряться в нашем регионе в прошлом году, и к наступающему учебному году 2023-2024 в неё уже включено немало кружков. Расскажем, как оплатить дополнительное образование вашего ребёнка сертификатом.

Кому положен сертификат дополнительного образования в Тверской области?

Каждому ребёнку от 5 до 17 лет включительно.

Как работает сертификат допобразования?

Сертификатом можно оплатить платные кружки, которые прошли сертификацию - проверку на качество. Их число увеличивается, но некоторые занятия всё же остаются платными, сертификат не действует. Напомним также, что бесплатные кружки и секции по-прежнему можно посещать бесплатно, сертификат для них не нужен.

Деньги с сертификата автоматически переводятся на счёт образовательной организации при заключении договора о зачислении ребёнка на занятия. Номинал сертификата определяется в часах, исходя из нормативной стоимости занятий в конкретном кружке.

Как получить сертификат?

Выдача ребёнку сертификата производится:

- при зачислении его на программу обучения, оплачиваемую по сертификату;

- при смене способа оплаты уже зачисленного ребёнка (если вы решили перейти с платной основы на оплату сертификатом).

Какие занятия в Твери и области можно оплатить сертификатом?

Есть специальный сайт «Навигатор дополнительного образования детей Тверской области».

Здесь собрана вся информация о кружках и секциях - платных, бесплатных и тех, которые можно оплатить сертификатом.

Чтобы увидеть возможности дополнительного образования в вашем городе, на главное странице сайта (в меню слева) нужно выбрать свой муниципалитет.

Можно выставить другие фильтры: возраст ребёнка, направление обучения и так далее. Далее отсортируйте кружки по форме оплаты (платные, бюджетные и по сертификату).

Но! Когда «КП»-Тверь» тестировала сайт, вышла незадача. Система не показала ни одного кружка в Твери, который можно оплатить сертификатом. За разъяснениями мы позвонили во Дворец творчества детей и молодёжи (ДТДМ).

Кружки по сертификату в Твери

- Занятия по сертификату на настоящий момент возможны только у нас, - сообщили в ДТДМ.

Оказалось, работа сайта-навигатора допобразования ещё не до конца отлажена. Что ж, бывает. Чтобы узнать, какие занятия в Твери можно оплатить сертификатом, необходимо зайти на сайт Дворца творчества детей и молодёжи. Выбрать там определённый кружок (раздел «Детям и родителям», подраздел «Коллективы»). И уже на страничке каждого коллектива смотреть, бесплатные там занятия, платные или оплачиваются сертификатом.

Кружки «по сертификату» действительно есть. Им, например, можно оплатить обучение в ансамбле русских народных инструментов «Весёлая карусель», кружок автомоделирования, занятия в студии авторской куклы или курс общей астрономии.

- Обязательно смотрите на страничке коллектива график записи на занятия, чтобы не пропустить зачисление, - посоветовали также в ДТДМ.

ВАЖНО!

Сертификатом можно оплатить занятия в одном кружке. Если ваш ребёнок захочет посещать ещё какие-то занятия, можно заплатить за них или выбрать бесплатный кружок - их вполне достаточно.