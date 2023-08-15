В Тверской области установили памятник летчику-асу, погибшему в ходе СВО

Памятник Герою России Василию Клещенко в Торжке. Фото: ПТО

В Торжке установлен памятник летчику, Герою России, полковнику Василию Петровичу Клещенко, который погиб в ходе СВО. Монумент открыт на месте захоронения аса. 15 августа там собрались собрались члены его семьи и близкие друзья, сослуживцы летчика, представители исполнительной власти региона. Они почтили память погибшего воина.

46-летний лётчик-ас, лучший российский пилот вертолёта КА-52 (так его называли в прессе), погиб 15 апреля 2022 года при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Он был сбит, когда управлял КА-52. Василия Клещенко похоронили 8 августа на воинском мемориальном кладбище в Торжке.

15 августа почтить память погибшего летчика к монументу пришли члены его семьи, друзья, сослуживцы. Фото: ПТО

На мемориальной плите там выбиты стоки:

«Час мой пробил, но помните люди,

Для чего офицерская доля.

Пусть мой опыт опорою будет,

Всем, кто должен сражаться за волю!»

Памятник Василию Клещенко установлен на месте его захоронения. Фото: ПТО

Василий Клещенко прошёл путь от лётчика-оператора Ми-24 до заместителя начальника центра по войсковым испытаниям и летно-методической работе 344 Госцентра боевого применения и переучивания летного состава Министерства обороны РФ. Этот центр дислоцируется в Торжке.

«Василий Петрович был опытным пилотом. Он много раз проявлял мужество, спасал товарищей, рисковал собой в борьбе с международным терроризмом в Средней Азии, на Кавказе, в Сирии. Подвиг Василия Петровича в ходе специальной военной операции навечно вписан в историю военно-воздушных сил России, в летопись славы Тверской области», - отмечал губернатор Игорь Руденя.

Он родился в 1976 году в Амурской области, окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков и Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина".

Освоил вертолёты Ми-24, Ми-ш35М, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52. Участвовал в боевых действий в Республике Таджикистан, в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики, в Сирийской Арабской республике.

Василий Клещенко был награждён медалью Нестерова, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, 15 медалями Министерства обороны РФ.

Василий Клещенко был настоящим асом. Фото: ПТО

Последней и посмертной наградой летчика-аса стала Звезда Героя России. Ее вручили семье Василия Клещенко 18 августа в Торжке губернатор Игорь Руденя и заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе Минобороны РФ Александр Максимцев.

Средней школе № 5 в Торжке Тверской области, где учится дочь погибшего летчика, официально присвоено имя Героя Российской Федерации полковника Василия Клещенко.

Также введена в оборот марка из серии "Герои Российской Федерации. Участники специальной военной операции", посвящённая Василию Клещенко.

Также есть планы присвоить имя летчика-аса одной из улиц города Торжка.

тсала Звезда