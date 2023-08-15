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Общество15 августа 2023 15:21

В Тверской области установили памятник летчику-асу, погибшему в ходе СВО

В Торжке появился памятник полковнику Василию Клещенко, который был сбит и погиб при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции
Алексей АНДРЕЕВ
Памятник Герою России Василию Клещенко в Торжке.

Памятник Герою России Василию Клещенко в Торжке.

Фото: ПТО

В Торжке установлен памятник летчику, Герою России, полковнику Василию Петровичу Клещенко, который погиб в ходе СВО. Монумент открыт на месте захоронения аса. 15 августа там собрались собрались члены его семьи и близкие друзья, сослуживцы летчика, представители исполнительной власти региона. Они почтили память погибшего воина.

46-летний лётчик-ас, лучший российский пилот вертолёта КА-52 (так его называли в прессе), погиб 15 апреля 2022 года при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Он был сбит, когда управлял КА-52. Василия Клещенко похоронили 8 августа на воинском мемориальном кладбище в Торжке.

15 августа почтить память погибшего летчика к монументу пришли члены его семьи, друзья, сослуживцы.

15 августа почтить память погибшего летчика к монументу пришли члены его семьи, друзья, сослуживцы.

Фото: ПТО

На мемориальной плите там выбиты стоки:

«Час мой пробил, но помните люди,

Для чего офицерская доля.

Пусть мой опыт опорою будет,

Всем, кто должен сражаться за волю!»

Памятник Василию Клещенко установлен на месте его захоронения.

Памятник Василию Клещенко установлен на месте его захоронения.

Фото: ПТО

Василий Клещенко прошёл путь от лётчика-оператора Ми-24 до заместителя начальника центра по войсковым испытаниям и летно-методической работе 344 Госцентра боевого применения и переучивания летного состава Министерства обороны РФ. Этот центр дислоцируется в Торжке.

«Василий Петрович был опытным пилотом. Он много раз проявлял мужество, спасал товарищей, рисковал собой в борьбе с международным терроризмом в Средней Азии, на Кавказе, в Сирии. Подвиг Василия Петровича в ходе специальной военной операции навечно вписан в историю военно-воздушных сил России, в летопись славы Тверской области», - отмечал губернатор Игорь Руденя.

Он родился в 1976 году в Амурской области, окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков и Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина".

Освоил вертолёты Ми-24, Ми-ш35М, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52. Участвовал в боевых действий в Республике Таджикистан, в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики, в Сирийской Арабской республике.

Василий Клещенко был награждён медалью Нестерова, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, 15 медалями Министерства обороны РФ.

Василий Клещенко был настоящим асом.

Василий Клещенко был настоящим асом.

Фото: ПТО

Последней и посмертной наградой летчика-аса стала Звезда Героя России. Ее вручили семье Василия Клещенко 18 августа в Торжке губернатор Игорь Руденя и заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе Минобороны РФ Александр Максимцев.

Средней школе № 5 в Торжке Тверской области, где учится дочь погибшего летчика, официально присвоено имя Героя Российской Федерации полковника Василия Клещенко.

Также введена в оборот марка из серии "Герои Российской Федерации. Участники специальной военной операции", посвящённая Василию Клещенко.

Также есть планы присвоить имя летчика-аса одной из улиц города Торжка.

тсала Звезда

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