Введена в оборот марка, посвящённая Герою России из Торжка Василию Клещенко

Введена в оборот марка из серии "Герои Российской Федерации. Участники специальной военной операции", посвящённая Герою России из Торжка полковнику Василию Клещенко Фото: ПТО

Введена в оборот марка из серии "Герои Российской Федерации. Участники специальной военной операции", посвящённая Герою России из Торжка полковнику Василию Клещенко.

46-летний лётчик-ас, лучший российский пилот вертолёта КА-52 (так его называли в прессе), участник Парада Победы на Красной площади (2021 год), погиб весной 2022 года при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции. Он был за штурвалом КА-52. Похоронен на воинском мемориальном кладбище в Торжке.

По инициативе губернатора Игоря Рудени имя Василия Петровича Клещенко было присвоено школе №5 Торжка и улице, где расположен 344-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны России.

Марки из серии "Герои Российской Федерации. Участники специальной военной операции" посвящены Героям России, которые были удостоены этого звания посмертно.