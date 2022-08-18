Семье погибшего при спецоперации на Украине полковника Василия Клещенко из Тверской области вручили Звезду Героя России

Полковнику Клещенко Звезду Героя России вручили посмертно. Фото: ПТО, ussvu.ru

18 августа в Торжке губернатор Тверской области Игорь Руденя и заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе Министерства обороны РФ Александр Максимцев вручили Звезду Героя России (посмертно) супруге и двум дочерям полковника Василия Клещенко.

46-летний лётчик-ас, лучший российский пилот вертолёта КА-52 (так его называли в прессе), участник Парада Победы на Красной площади (2021 год), погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Был сбит над украинской территории 8 августа. Он был за штурвалом КА-52.

В Торжке прошёл траурный митинг, была минута молчания, слова соболезнования вдове и двум дочерям Клещенко.

Губернатор пообещал, что средней общеобразовательной школе №5 города Торжка, которую с отличием окончила старшая дочь Василия Клещенко, и где в настоящее время учится младшая, будет присвоено имя Василия Клещенко. Также одна из улиц города Торжка будет названа в честь Героя России.

Василий Клещенко в Торжке был по долгу службы, здесь ба­зируется 344-й Центр боевого при­менения и переучивания летного состава (авиационного персонала армейской авиации).

Он родился в 1976 году в Амурской области, окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков и Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина". Прошёл путь от лётчика-оператора Ми 24 до заместителя начальника центра по войсковым испытаниям и летно-методической работе 344 Государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Министерства обороны РФ.

Освоил вертолёты Ми-24, Ми-ш35М, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52. Общий налет 2250 часов. Участник боевых действий в Республике Таджикистан, в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики, в Сирийской Арабской республике.

Полковник Клещенко был награждён медалью Нестерова, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, 15 медалями Министерства обороны РФ