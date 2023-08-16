"Прогулки и отличный аппетит": кот Гриша из Тверской области уже совсем поправился

Гриша у своей клетки в больнице. Фото: VK/ "Кусочек счастья для бездомной кошки"

Котик Гриша из Вышнего Волочка Тверской области, за жизнь которого последний месяц боролись ветеринары столичной клиники, почти совсем поправился.

На видео, сделанным сотрудниками ветклиники, он смело гуляет по палате и мурлыча просит кошачий корм.

А ведь еще недавно котик погибал. Его растерзанного нашли на улице Вышнего Волочка случайные прохожие. Отвезли к ветеринару. Оказалось, над Гришей кто-то надругался.

Кота в тяжелейшем состоянии отправили на лечение в Москву, спасать его взялись волонтеры благотворительной организации.

Нашлись и хозяева кота, он оказался домашним. Сбежал погулять и попал в руки нелюдя. Правда, хозяева, увидев травмы питомца, сразу отказались от него, предложив усыпить. Но волонтеры не дали.

Гриша буквально погибал, начался некроз, остановить который помогла ампутация хвоста.

И вот теперь, самое страшное позади. Где и с кем будет Гриша после выписки - неясно, пока он остается на попечении фонда.

Раны на месте ампутированного хвоста затягиваются, и все, кто за него переживал, а это тысячи людей по всей стране - смогли выдохнуть с облегчением.

Гриша вообще стал за последний месяц эдаким символом российской зоозащиты. Зоозащитники добились возбуждения уголовного дела, добиваются его переквалификации на более тяжкую статью. О Грише знают в ГосДуме. Однако нелюдь, изувечивший кота так и не найден, не помогли ни усилия полиции, ни волонтеров.