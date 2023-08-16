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Дом. Семья16 августа 2023 14:00

"Прогулки и отличный аппетит": кот Гриша из Тверской области уже совсем поправился

Изувеченный нелюдем кот Гриша поправляется под присмотром столичных ветеринаров
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Гриша у своей клетки в больнице. Фото: VK/ &quot;Кусочек счастья для бездомной кошки&quot;

Гриша у своей клетки в больнице. Фото: VK/ &quot;Кусочек счастья для бездомной кошки&quot;

Котик Гриша из Вышнего Волочка Тверской области, за жизнь которого последний месяц боролись ветеринары столичной клиники, почти совсем поправился.

На видео, сделанным сотрудниками ветклиники, он смело гуляет по палате и мурлыча просит кошачий корм.

А ведь еще недавно котик погибал. Его растерзанного нашли на улице Вышнего Волочка случайные прохожие. Отвезли к ветеринару. Оказалось, над Гришей кто-то надругался.

Кота в тяжелейшем состоянии отправили на лечение в Москву, спасать его взялись волонтеры благотворительной организации.

Нашлись и хозяева кота, он оказался домашним. Сбежал погулять и попал в руки нелюдя. Правда, хозяева, увидев травмы питомца, сразу отказались от него, предложив усыпить. Но волонтеры не дали.

Гриша буквально погибал, начался некроз, остановить который помогла ампутация хвоста.

И вот теперь, самое страшное позади. Где и с кем будет Гриша после выписки - неясно, пока он остается на попечении фонда.

Раны на месте ампутированного хвоста затягиваются, и все, кто за него переживал, а это тысячи людей по всей стране - смогли выдохнуть с облегчением.

Гриша вообще стал за последний месяц эдаким символом российской зоозащиты. Зоозащитники добились возбуждения уголовного дела, добиваются его переквалификации на более тяжкую статью. О Грише знают в ГосДуме. Однако нелюдь, изувечивший кота так и не найден, не помогли ни усилия полиции, ни волонтеров.

К сожалению, у Гриши больше нет хвоста, но это и спасло ему жизнь. Фото: VK/ "Кусочек счастья для бездомной кошки"

К сожалению, у Гриши больше нет хвоста, но это и спасло ему жизнь. Фото: VK/ "Кусочек счастья для бездомной кошки"

Живой уголокКАРТИНА ДНЯ