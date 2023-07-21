Изувеченному извращенцем коту Грише из Тверской области стало хуже, и хозяева от него отказались

Кот находится в тяжелом состоянии. Фото: VK/Кусочек счастья для бездомной кошки

Состояние изувеченного нелюдем кота Гриши из Вышнего Волочка Тверской области, которого пытаются спасти в Москве, остается очень тяжелым, и, похоже, даже ухудшилось. Об этом сообщил благотворительный фонд «Кусочек счастья для бездомной кошки», помогающий Грише. При этом зоозащитники считают, что статью по уголовному делу против мучителя кота надо пересмотреть в сторону ужесточения.

Напомним, что кота с тяжелейшими ранами 11 июля обнаружили в Вышнем Волочке. Волонтеры сообщили, что местный ветеринар после осмотра пришел к выводу, что над животным надругался какой-то извращенец.

С тяжелейшими запущенными травмами и загноениями кота доставили в Москву, там его лечат в ветклинике. Проведено несколько операций. Однако состояние кота Гриши продолжает оставаться очень тяжелым. 21 июля об этом на основе информации из ветклиники сообщили в паблике фонда.

«Активность снижена, лежит, перекладывается самостоятельно на другой бок. Немного передвигается на всех конечностях. Швы несостоятельны, гнойные истечения» - это лишь часть из перечисленного о состоянии Гриши.

При этом за котом постоянно приглядывают, дежурят у его бокса волонтеры. Гриша окружен заботой и лаской.

У бокса Гриши регулярно дежурят и дарят ему свою ласку волонтеры. Фото: VK/Кусочек счастья для бездомной кошки

Зоозащитники разыскали хозяев кота. Выяснилось, что он убежал при перевозке несколько месяцев назад. фонд сообщил, что у хозяйки Гриши было желание усыпить его, избавив от мук:

- Однако мало кто знает, что сразу же после этого было найдено место в клинике в Твери, которая была готова принять Гришу. Нужно было только отвезти его туда. Хозяева категорически отказались это делать под предлогом того, что у них дома двое детей…

Также сообщается, что хозяева (теперь уже бывшие) Гриши заявили в разговоре с юристом фонда, что кот-инвалид им не нужен.

Теперь владельцем кота стала руководитель фонда Инга Капырина: он чипирован на ее имя.

- Считаю даже идею возвращения Гриши бывшим хозяевам невозможной для обсуждения. Разумеется, мы будем искать Грише семью, - написала в посте она.

Как нам стало известно, что полиция в данной ситуации возбудила дело по статье 245 «Жестокое обращение с животными». Однако зоозащитники сообщили, что сделано это по легкой части статьи: «Хулиганские или корыстные побуждения». Максимальное наказание по ней - лишение свободы до трех лет.

Зоозащитники добиваются пересмотра на вторую, более жесткую, часть статьи. Срок по ней - до пяти лет.

Меж тем мучителя кота ищут. И не только полиция. Как опять же сообщил фонд, участвуют в поисках и жители Вышнего Волочка.

Известно, что истерзанного Гришу нашли на улице Большой Садовой, на крыльце обувной мастерской рядом с зоомагазином. Также есть информация от местных жителей, что Гриша якобы не единственный пострадавший кот.

Мы продолжаем следить за развитием событием по этому вопиющему случаю жестокости и садизма.