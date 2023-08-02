Мурчит и пытается ходить: Кот Гриша, изнасилованный нелюдем в Вышнем Волочке, пошёл на поправку

Кот Гриша стал вставать и немного ходит. Фото: VK/ “Кусочек счастья для бездомной кошки»

Кот Гриша, изнасилованный каким-то уродом в Вышнем Волочке Тверской области, пошёл на поправку в столичной клинике. Позади сложная операция по ампутации хвоста, впереди - долгий период реабилитации. За жизнь котейки боролись ветеринары одной из столичных клиник и зооволонтеры. Переживали - тысячи людей по всей стране.

Кот попал в руки живодера и извращенца в Вышнем Волочке 10 июля. Добрые люди попытались помочь животному там же, но в итоге его отправили в Москву, где за его лечение взялись ветеринары одной из столичных клиник.

Хозяева не пожелали заниматься восстановлением кота и его «усыновил» благотворительный фонд, который помогает котам. Именно благодаря рассказам волонтёров Фонда в соцсетях о Грише, его история получила большой резонанс.

Под постами про кота на страничке фонда - сотни искренних комментариев.

Кот никак не шёл на поправку, многочисленные переломы таза и хвост, который начал гнить. На минувшей неделе хирурги решились на операцию - ампутировали хвост.

И... это помогло - кот стал восстанавливаться. Начал есть и даже встаёт на лапки, пока ещё робко - переломы не зажили.

А ещё он начал мурлыкать и ластиться. Видео с котиком, едва стоящим на лапках, трущимся об косяк двери, растрогает каждого.

- Как приятно и отрадно видеть, как ластится и стоит Гришенька на своих лапках. Спасибо врачам, что вытаскиваете этого всеобщего любимца с того света! - вот такие искренние отклики под постом.

Тем временем, по возбужденному после издевательством над Гришей уголовному делу никаких подвижек нет. Изверга так и не нашли, хотя к поискам подключились не только полицейские, но и местные жители.

Ну а котику предстоит еще длительное лечение. Держим кулачки, чтоб все у него теперь было хорошо.