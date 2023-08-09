Роль мечты Вера Васильева смогла получить лишь в драмтеатре в Твери

Вера Васильева в роли Раневской на тверской сцене. Фото: архив Тверского областного академического театра.

9 августа в возрасте 97 лет скончалась народная артистка СССР Вера Васильева. Человек-эпоха, блиставшая на столичной сцене и в кинематографе, женщина необычайно утонченного стиля. Однако не только в столице за ее большую творческую жизнь довелось поработать Вере Кузьминичне. С особой теплотой она всегда отзывалась о тверской сцене, отмечая, что здесь ей удалось сыграть роль своей мечты.

РОЛЬ МЕЧТЫ ПОЛУЧИЛА В ЭЛЕКТРИЧКЕ

Тверь, Верхневолжье для нее были родными. Пусть она и родилась в Москве, но ее родителей - уроженцы Тверской области. В детстве будущая актриса много времени проводила на родине своего отца, в деревне Сухой Ручей.Она и сейчас существует. Расположена в Калининском районе недалеко от Твери.

Поэтому, пожалуй,символично, что роль, о которой Вера Кузьминична мечтала, но в силу стечения обстоятельств не могла получить в столице, она сыграла на тверской сцене. Речь о Раневской - героине пьесы гениального Чехова «Вишневый сад», давно ставшей мировой театральной классикой.

Вера Васильева мечтала сыграть Раневскую и сделала это в Твери. Фото: архив Тверского областного академического театра

Пригласила на эту роль в Тверь Веру Васильеву ее подруга - отдавшая многие годы своей жизни Тверскому театру драмы народная артистка России Вера Ефремова. Вера Андреевна была режиссером-постановщиком этого спектакля.

- Вера Кузьминична давно хотела сыграть Раневскую, а у нас ушла актриса, которая ранее исполняла эту роль. Вот Вера Андреевна однажды, когда они вместе с Верой Васильевой ехали на электричке, и предложила ей сыграть в «Вишневом саде», - рассказал «КП»-Тверь» народный артист России, актер Тверского театра драмы (с 1975 года) Владимир Чернышев. - Вера Васильева многие годы у нас играла Раневскую, с этим спектаклем она ездила с нами даже на гастроли по селам. Мы показывали спектакль и театрах Германии, Греции.

С Верой Кузьминичной «Вишневый сад» жил в двух редакциях, 1984 и 1991 годов. А в итоге она играла в нем около 10 лет, как сама вспоминала.

Две подруги Веры: Васильева и Ефремова. Вера Васильева, завершив участвовать в спектакле "Вишневый сад", часто навещала Тверской театр драмы. Фото: архив Тверского областного академического театра

Владимир Чернышев исполнял в «Вишневом саде» роль нелицеприятного персонажа - молодого подлого лакея Яши.

- С Верой Васильевой было очень хорошо играть, она всегда была корректна. Помню, поддерживала меня, когда что-то не получалось на репетициях, - поделился воспоминаниями актер. - Могла даже просто взглядом поддержать.

Владимир Чернышев в эпизоде спектакля актером с Николаем Бутрехиным в роли Фирса. Фото: архив Тверского областного академического театра.

Владимир Чернышев вспоминает Веру Васильевну, как исключительно вежливую, доброжелательную и очень элегантную женщину:

- Знаете, она, как говорят французы, была настоящая женщина-комильфо. Понимаете?

ЖИЛА ТЕАТРОМ

Народная артистка РФ, актриса Тверского театра драмы Вера Рычкова рассказала нам, что делила с Верой Васильевой гримерку:

- Я играла в «Вишневом саде» Варю -приемнуюдочь Раневской.Помню, как мы, бывало, подолгу разговаривали с Верой Кузминичной в гримерной. Вы знаете, она никогда не обсуждала быт или свою личную жизнь, все наши разговоры были о театральном искусстве. Она жила этим.Также мы могли часами разбирать роли. Вера Васильева была человеком, который шел к людям с улыбкой. Очень доброжелательная. Еще она всегда очень элегантно одевалась, следила за собой, у нее был отличный вкус. Она была умной женщиной, подчас ироничной. Но никогда никого не ругала, не осуждала за какие-то недочеты в игре, как я помню.

Вера Рычкова в роли Вари. Фото: архив Тверского областного академического театра

Вера Рычкова поделилась, что у нее есть вещи в память о Вере Васильевой:

- Она подарила мне в знак нашей общей работы в спектакле красивую пудреницу, а еще старинный кошелек. Я их бережно храню.

В Тверском театре драмы остались и видеовоспоминания об игре Веры Васильевой в спектакле «Вишневый сад».